Tom Parker, el cantante de Wanted, murió a los 33 años

La estrella de Wanted, Tom Parker, murió a la edad de 33 años después de ser diagnosticado con cáncer cerebral terminal, anunció la banda británica de chicos. En el comunicado indicaron que estaban "devastados" por la muerte de Parker y que estaban con él y su familia a su lado cuando murió.

El cantante les había dicho a los fanáticos en octubre de 2020 que tenía un tumor inoperable.

Su esposa Kelsey Hardwick escribió en Instagram: "Nuestros corazones están rotos". La pareja tuvo dos hijos pequeños juntos. Ella agregó: "Tom era el centro de nuestro mundo. No podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica".

Su publicación continuó : "Estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos.

"Gracias a todos los que lo han apoyado en todo momento, luchó hasta el final. Siempre estaré orgulloso de ustedes".

La banda

The Wanted se formó en 2009, con Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y Jay McGuiness.

Tuvieron dos sencillos número uno en el Reino Unido, Glad You Came y All Time Low, y otros ocho éxitos entre los 10 primeros, incluidos Chasing The Sun, Heart Vacancy y Lightning.