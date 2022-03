Marchan en contra de golpeadores y femicidas en Concepción

Frente a Tribunales Penales de Concepción, un grupo de mujeres marchan para que no se les archiven las causas. "No tenemos justicia", aseguran

Frente a Tribunales Penales de Concepción, un grupo de mujeres marchan en contra de golpeadores y femicidas, exigen perpetua en distintos casos sin resolver en el sur.

Buscan que no se les archiven las causas y que avancen sus pedidos de justicia. "No tenemos paz, por años venimos luchando para que se haga justicia y no hay respuesta", señalan.

Sin justicia nuestros agresores siguen libres