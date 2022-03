"Símula" coautor del intento de robo en Gral Paz al 500

A solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), se realizó ayer martes una audiencia de ampliación del objeto de la investigación contra “Juancho” Símula quien sería el líder de una banda delictiva. En esta ocasión, la auxiliar de fiscal, Paula Bellomio, por instrucciones del titular de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I, Diego López Avila, lo imputó por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda en grado de tentativa, en calidad de coautor, por un tercer hecho sucedido el pasado 14 de marzo en calle General Paz al 500 y cometido en flagrancia.

"Hay una causa principal donde surgen diversos hechos y en esta oportunidad al imputado se le va ampliar la formulación de cargos por uno nuevo. De las intervenciones telefónicas surge que Símula lo estaba aguardando a su compañero. Existe una división de funciones de cada uno de estos sujetos”, afirmó la representante del MPF.

Ministerio Público Fiscal

Ese día, siendo las 13:00 horas, “Ñero” Cocimano, “Juancho” Símula y otro sujeto no identificado (un tal Daniel), se dividieron las tareas para señalar a la víctima, quien llevaba dinero en su poder ($300 mil pesos) en una bolsa, mientras ingresaba a una cochera de General Paz al 500, donde había dejado estacionado su automóvil. En esos instantes, “Ñero” empuja al damnificado para apropiarse del dinero mientras “Juancho” lo esperaba a metros del lugar en su motocicleta y mantenía conversaciones con el otro individuo no habido, donde le indicaba cómo abordar a posterior a la víctima. Sin embargo, Cocimano fue reducido por un transeúnte y el propio damnificado, no logrando su cometido.

En tanto, Símula y el tercer cómplice huyeron del lugar. "Entendemos que claramente hay una banda, incluso, hay un tercer sujeto (un tal Daniel) que no fue individualizado pero iba junto con Cocimano cuando perseguían a la víctima. De las intervenciones telefónicas surge la palabra: Nosotros”, argumentó la investigadora.

Finalmente, la jueza actuante validó que este legajo sea acumulado a la causa principal, en la que se encuentran otros hechos (ver abajo). Por lo tanto, el imputado continuará con la prisión preventiva, por cuatro meses, dictada el pasado 18 de marzo, cuyo vencimiento será el 18 de julio.

Los otros dos ilícitos

1- El asalto a un auto, en horas de la mañana del 26 de julio del año pasado: El dueño y el encargado de un bar, de Avenida Mate de Luna al 1800; llevaban la recaudación cuando se produjo el violento forcejeo, y la sustracción de un monto cercano al millón de pesos.

2- El segundo hecho sucedió el 26 de septiembre del 2021, cuando Símula y un grupo de cómplices, entraron con violencia a un domicilio del barrio Costa Uno de Tafí del Valle. Una vez adentro amenazaron con armas de fuego, y redujeron a la familia que allí se encontraba exigiendo la entrega de dinero.