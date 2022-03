Jada Pinkett-Smith rompió el silencio tras el escándalo

Pese a no encontrarse nominada ni haber sido convocada para presentar ningún premio, Jada Pinkett-Smith se convirtió en una de las grandes protagonistas de la última entrega de los Oscar. Un chiste sobre su alopecia en boca de Chris Rock despertó la furia del marido de la actriz de la saga Matrix, Will Smith, que no solo subió al escenario para propinarle una cachetada, sino que también le pidió, de muy mala manera y los gritos, que dejara de hablar de su esposa.

Pinkett-Smith, de 50 años, habló sobre la condición que la hacía perder grandes cantidades de cabello en 2018, y calificó a la experiencia de “terrorífica”. En diciembre pasado, en tanto, compartió un posteo en el que se mostraba completamente rapada. “Mamá tendrá que cortarse el pelo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Punto!”, dijo. “He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, pidió mientras señalaba una porción de su cuero cabelludo, similar a una cicatriz, en la que no tiene pelo. “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.





Pese a que parecía en ese clip parecía estar tomándose el tema con muy buen humor, su testimonio dejaba en claro que fue difícil aceptar lo que le estaba sucediendo. Por eso, su rostro su transformó luego de que Rock, invitado a presentar el Oscar a mejor documental en la última entrega de los premios de la Academia, mencionara que la actriz estaba lista para protagonizar la segunda parte de G.I. Jane, el film que en 1997 tuvo como figura a una rapada Demi Moore. Lo que vino luego ya es conocido: la violenta reacción de Smith y una polémica que generó un clima tenso durante el resto de la ceremonia.



La furia de Will Smith con Chris Rock en los Oscar

Tras la justificación por parte de Smith durante su discurso de aceptación del premio por su labor en Rey Richard: una familia ganadora, vino el pedido de disculpas. “En cualquiera de sus formas, la violencia es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia, fue inaceptable e inexcusable. Que se burlen de mí es parte de este trabajo, pero una burla sobre la condición médica de Jada fue más de lo que pude tolerar, y reaccioné emocionalmente”. Más adelante, Smith dedica sus palabras directamente a Rock, y agrega: “Me gustaría diculparme públicamente con vos, Chris. Me pasé de la línea, y me equivoqué. Me avergüenza lo que hice y mi accionar no se condice con el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

En otro tramo del extenso texto, el protagonista de Hombres de negro continuó: “También quisiera disculparme con la Academia, con los productores del show, todos los asistentes y quienes lo estaban viendo en todo el mundo. También quisiera disculparme con la familia Williams, y mi familia de Rey Richard. Me arrepiento profundamente de que mi comportamiento haya contaminado lo que, de otra manera, hubiera sido un hermoso viaje para todos nosotros. Todavía soy un ‘trabajo en proceso’. Sinceramente, Will”. El posteo llegó apenas una hora después de que se conociera otra importante noticia: la decisión de la Academia de abrir una “investigación formal” de los hechos y evaluar posibles sanciones a Will Smith.

Lo cierto es que muchos esperaban que Pinkett-Smith se pronunciara al respecto, y finalmente lo hizo este martes, aunque de una manera muy escueta. “Este es un tiempo de sanación, y estoy aquí para eso”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, sin más, dando cuenta de que permanece enfocada en su “camino de sanación”, tal como ella misma definió el proceso de reencontrarse consigo misma y “amigarse” con las imperfecciones de su cuerpo.

Fuente: La Nacion