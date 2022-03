Peligra el servicio rural por el paro en la Dirección de Transporte

El personal de la Dirección General de Transporte de la Provincia comenzó este lunes una protesta por reclamos salariales, que de continuar en las próximas horas, podría afectar el servicio de colectivos en el interior de la provincia, ya que se cortará la distribución de los boletos a las empresas concesionarias.

Los delegados de ATE explicaron que la medida de fuerza está vinculada a la decisión unilateral de las autoridades provinciales de no reconocer desde el mes de enero pasado, el pago de los viáticos. Esto generó en el personal una disminución del 20% en los salarios y prometieron que no levantarán el paro hasta tanto no haya una respuesta favorable.

Esto despertó la preocupación de las empresas de colectivos del servicio rural, ya que no contarían en los próximos días con la cantidad suficiente de boletos para la venta de pasajes, ante la falta de entrega por parte de la Dirección General de Transporte.