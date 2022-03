Espert y Duggan se cruzaron en una tensa entrevista

José Luis Espert y Pablo Duggan protagonizaron en la noche del lunes una de las entrevistas más tensas del año. Es que el periodista de C5N invitó a su programa al diputado nacional de Avanza Libertad y se cruzaron constantemente durante los casi 40 minutos de la charla. Hasta los propios panelistas de tuvieron sus chispazos con el economista, quien, en un momento, lanzó: “Duggan cobarde”.

Los principales tópicos en donde Espert y el conductor de Desafío 20.22 levantaron la temperatura del diálogo fue cuando se habló de la cantidad de desaparecidos que dejó la última dictadura cívico-militar, los puntos en común y las diferencias que mantiene con su par Javier Milei (La Libertad Avanza) y las ideas liberales que el diputado pregona.

“Negacionista”

De entrada, Duggan tildó a Espert de “negacionista” en torno al golpe de Estado de 1976. “Sos de la teoría de los dos demonios, para mí sos negacionista”, le dijo, y agregó: “Militás con gente negacionista”. Ante ello, el diputado replicó: “No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios, pero no soy negacionista de militares asesinos”.

Seguidamente, Espert se quejó: “¿Vamos a hablar de eso toda la noche? A la gente no le importa, se está ca*ando de hambre”, dijo. Ante lo cual el periodista de C5N y también de Radio 10 le señaló: “Cuando un gobierno tira personas vivas de un avión, tortura, se roba hijos, mata y hace desaparecer gente. Es muy importante y a vos parece que no te importa”.

“Por supuesto que es importante, yo no lo niego. ¿Vos negás que hay un curro con los derechos humanos? ¿Negás lo que han currado las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas?”, replicó el diputado nacional. Y Duggan, exaltado, afirmó: “Lo niego, te tenés que lavar la boca antes de hablar de las Madres de Plaza de Mayo”. Pero Espert terminó siendo el último en hablar. “No me la lavo nada”, lo desafió.

¿Cómo va todo con Milei?

Luego, al economista liberal le preguntaron sobre su relación con Milei, con quien había sido aliado tanto en las campañas de 2019 y 2021 y actualmente parecerían estar distanciados. De hecho, Espert buscó despegarse del referente de La Libertad Avanza. “Milei no milita en Avanza Libertad. No tiene nada que ver conmigo”, manifestó. No obstante, el periodista le remarcó: “Pero hasta hace 10 minutos estabas con Milei”. “Sabés perfectamente que hace rato que no estamos juntos”, concluyó el político.

¿Por qué casi se levantó la entrevista?

En medio del clima caliente en el estudio, uno de los columnistas de Duggan le planteó a Espert el tema de las “nuevas derechas”, lo cual hizo enervar al diputado, quien lo interrumpió al preguntarle: “¿Me podés hablar de mí y no de las nuevas derechas? Me metés en el paquete de (Jair) Bolsonaro, de (Donald) Trump”. En tanto que el conductor le pidió que lo deje terminar el razonamiento para luego contestar.

“Si vos me preguntás, te voy a hablar arriba. Si él, en lugar de hablarme a mí, habla de la nueva derecha… hablame a mí, flaco”, se quejó Espert. A partir de ello, Duggan amenazó con “cortar” la entrevista. “Escuchá la pregunta –le insistió, y continuó–. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte y corto el reportaje ya mismo”, señaló el periodista.

Envalentonado, el diputado nacional redobló la apuesta: “Cortalo al reportaje, dale. Bol*deces no voy a escuchar. Pablito, no te me hagás el fino, el pobrecito, porque en mi ausencia decís de todo menos bonito y ahora estoy sentado acá”. “¿Vas a escuchar la pregunta?”, retomó Duggan, pero Espert se negó. “Cortamos el reportaje, listo chicos”, sentenció el conductor de Desafío 20.22.

“Duggan cobarde”

Pese a la amenaza, la charla con Espert continuó. Es más, el diputado liberal hasta se animó a chicanear a Duggan por su actitud. Así se lo expresó: “Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él. Más él, cuatro, y no se la banca conmigo solito. Me meten en categorías en las cuales no pertenezco. Ninguno de ustedes me puede hacer nada. Me puede doler que un hijo no me quiera, pero que ustedes no me quieran es lo que debería ocurrir”, evaluó.

El cierre, entre risas y chispazos

“¿La pasaron bien chicos? ¡Yo la pasé fantástico! Por favor, barbita blanca, Papá Noel, traeme otra vez pronto”, dijo Espert socarronamente, pero Duggan no se quedó callado: “Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas”, le remarcó. De igual manera, el diputado continuó: “Vos me dijiste que ibas a cortar y no lo hiciste. ¡No tuviste los huevos para cortar!”. “¡La próxima no te la perdono!”, exclamó Duggan, y Espert volvió a tener la última palabra: “Vos cuando amenazás, tenés que cumplir las amenazas. Si no, no te creo”, cerró el legislador.

Fuente: El Intransigente