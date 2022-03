Foo Fighters canceló su gira tras la muerte de TaylorHawkins

Foo Fighters anunció que suspendió la gira que tenía prevista por todo el mundo a raíz de la muerte de Taylor Hawkins, baterista y parte fundamental de la banda. Hace pocos minutos, compartieron un comunicado oficial a través de sus redes sociales: “Con mucha tristeza, Foo Fighters confirma la cancelación de todas las fechas de nuestra gira debido a la pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins”.

“Lamentamos y compartimos la decepción de no poder vernos como estaba previsto. En lugar de eso, tomaremos este tiempo para llorar, sanar, estar cerca de nuestros seres queridos y recordar toda la música y memorias que compartimos. Con amor, Foo Fighters”, concluyeron.

La próxima presentación de Foo Fighters iba a ser durante los Premios Grammy, el próximo domingo 3 de abril. El grupo se encuentra nominado en tres categorías: Mejor Performance de Rock (”Making a Fire”), Mejor Canción de Rock (”Waiting on a War”) y Mejor Álbum de Rock (”Medicine At Midnight”).

El regreso de Foo Fighters a su país tras la muerte de Taylor Hawkins

El fin de semana, Foo Fighters aterrizó de regreso a Estados Unidos después de que el baterista Taylor Hawkins muriera en Colombia el viernes.

El líder Dave Grohl y los miembros de la banda Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel, Rami Jaffee y todo su equipo volaron a Los Ángeles menos de 48 horas después de la muerte de Hawkins. Si bien la banda decidió no dar declaraciones a la prensa, se filtraron algunas imágenes de sus integrantes abrazando a sus familiares y seres queridos que los esperaban en el aeropuerto

Antidepresivos, opioides y marihuana: las sustancias que encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins

La Fiscalía General de Colombia reveló un informe sobre las pruebas toxicológicas practicadas en el cuerpo de Taylor Hawkins. En el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter de la entidad, confirmaron las sustancias que encontraron al estudiar la orina del músico.

“En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”, detallaron en el informe.

La lucha de Taylor Hawkins con la adicción a las drogas

En 2001, una sobredosis de heroína hizo que Taylor Hawkins permaneciera en coma durante una semana. Hace un año, el baterista de Foo Fighters habló de su adicción en diálogo con el medio Kerrang!.

“Solía consumir muchas drogas cuando comencé con el grupo”, dijo en ese momento sobre el consumo de estupefacientes. En ese entonces, el músico detalló cómo fueron las horas previas a la sobredosis: “Creí en el mito de vivir duro y rápido, y morir joven”.

“No estoy acá para predicar sobre no consumir, porque me encantaba hacerlo, pero me descontrolé por un tiempo y casi me termina atrapando”, había asegurado el artista. Sobre esa etapa de su vida, concluyó: “Me dirigía por un camino que conducía a otros aún peores. Ya sea que alguien esté sobrio, o le guste una copa de vino con la cena, o quiera una botella de licor antes de subir al escenario, o le guste fumar marihuana todo el día, todos tienen su propio camino, y el mío fue demasiado lejos”.