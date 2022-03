Viral un video de Will Smith burlándose de un músico pelado

El día que Will Smith se burló en cámara de una persona con alopecia

Will Smith no resiste archivo. En las últimas horas se viralizó un video retro donde el actor se burló de un músico calvo durante su participación en un programa de televisión de la década de los ‘90.

“Él tiene una regla”, le dice al conductor mientras señala al músico. Y remata: “Afeitar su cabeza todas las mañanas”. Pese a la incomodidad del artista, Smith ríe a la par del público y se justifica diciendo que es solo una broma.

La grabación cobró relevancia tras la inédita cachetada que el actor le pegó a Chris Rock en el medio de la ceremonia del Oscar luego de que este le hiciera un chiste a Jada Pinkett Smith porque no tiene pelo. La mujer decidió raparse la cabeza el año pasado debido a que sufre de alopecia.

El chiste que desencadenó la furia de Will Smith en los Oscar 2022

Durante la ceremonia de este año, Chris Rock tuvo una pequeña participación en el escenario e hizo varios chistes. Entre ellos, uno que tuvo como protagonista a Jada Pinkett Smith, que estaba sentada junto a Will Smith en la ceremonia.

“Jada, amo GI Jane 2, no puedo esperar a verla”, comentó. La mención es debido al film GI Jane, de 1997, y cuya protagonista, Demi Moore, tiene la cabeza rapada. Pinkett Smith tampoco tiene pelo porque sufre de alopecia.

Cuando la cámara tomó la reacción de la actriz se la vio hacer un gesto de rechazo con los ojos e, inmediatamente, Smith subió al escenario y cacheteó a Rock. “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó, al volver a sentarse.

Will Smith pidió disculpas, tras la agresión a Chris Rock: “Mi comportamiento fue inaceptable”

Tras el episodio ocurrido durante la transmisión de los premios Oscar, Smith emitió un comunicado donde aseguró que su comportamiento fue inaceptable y repudió cualquier tipo de violencia.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, expuso en su cuenta de Instagram.

Además le pidió perdón a Chris Rock y extendió su pedido de disculpas a la Academia de Hollywood: “Me gustaría disculparme públicamente contigo. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Jada Pinkett Smith reflexionó tras la cachetada de Will Smith en los Oscar: “Es tiempo de sanar”

Jada Pinkett Smith rompió el silencio luego del violento episodio que protagonizó su marido, Will Smith, en la noche de los Oscar, cuando le pegó una cachetada al comediante Chris Rock.

La conductora de Red Table Talk escribió un escueto mensaje en su cuenta de Instagram. La frase aparece insertada en un marco de color rosa. “Esta es una temporada para sanar y estoy acá para eso”, lanzó la actriz, que no hace referencia directa al episodio en el que se vio inmersa.