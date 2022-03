El desconsolado llanto de la novia del ex de Lizy Tagliani

Cuando Lizy Tagliani supo que su ex, Leo Alturria, había iniciado una nueva relación, no pudo contener la angustia. “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, se la escuchó decir con la voz quebrada en un audio de Whatsapp que le envió a Marcela Tauro en Intrusos, aunque reconoció que el cordobés tenía derecho a rehacer su vida.

En este contexto, apareció la mujer en cuestión, Antonella Leal, a quien el ex rugbier conoció a través de Instagram hace tres meses. “No creo nada de todo lo que dice ella (Lizy). No sé mucho la interna, pero algo me contó. Hay un poquito de despecho por ahí. Tengo entendido de que ella quiere algo, pero él supuestamente no. Ella lo quiere, subió un video en el que dijo que era el amor de su vida. A mí me da un poco de pena y como mujer la re entiendo”, dijo en una breve entrevista que le hicieron en el programa de América.

La angustia de Antonella

En tanto, hoy la joven de 30 años volvió a explayarse en dicho ciclo y dio más detalles de su vínculo con Alturria y la angustiosa situación que atraviesa desde que se hizo público. “Terrible repercusión en las redes, acá en Luján...La verdad es que yo sostengo lo que dije en la nota. No hay título con Leo, somos amigos, con derecho a roce. No voy a dar muchos detalles”, comenzó diciendo. Y aclaró: “No estaba al tanto de que él se había vuelto a ver con Lizy, eso me enteré ayer, sino no me prendía o me hacía a un costado. Porque así sea una amante, o una amiga, no quería llegar a que Lizy esté así. Yo no tengo mala intención ni con ella, ni con Leo. A Leo lo adoro, a ella no la conozco, la admiro como artista y como persona y no soy una mina jodida. Yo sabía que él estaba separado, no es que fui y me metí en la relación, no haría eso jamás. No soy del medio, soy una laburante que solamente quería ser amiga de Leo”.

“Nunca me imaginé que iban a querer volver o que había intención de volver, él nunca me aclaró esa parte, medio que no entiendo nada. Es injusto para Lizy estar pasando todo esto, y también para mí y para Leo en algún punto. Quiero dejar en claro que yo soy la amiga. Tuve una mañana complicada, estuve muy triste por toda la situación, no estoy bien, estoy angustiada”, continuó.

Luego de ver una nota en la que habló Alturria, Antonella se sintió sobrepasada y se notó su voz quebrada. “Tenía otra idea de él...se le cayó la careta”, expresó y tuvo que interrumpirse por las lágrimas que le provocó esa entrevista. “Me duele la mentira porque yo no hago esas cosas a la gente que quiero, la cuido. Si él hubiese sido claro conmigo, yo no hubiese llegado a este punto porque lo que más me duele es haberle hecho mal a alguien, en este caso a Lizy. Me duele que esté enojado como si yo hubiese salido a matar a alguien, solo salí a aclarar las cosas. Es injusto que me pida que no salga a hablar y que no me pueda defender”, comentó dolida.

Fuente: TELESHOW