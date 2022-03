Falta gasoil: problemas de abastecimiento en todo el país

Los problemas de abastecimiento del gasoil que existen en casi todo el país están impactando en la región clave de Vaca Muerta.

Según el diario Río Negro, “un relevamiento de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén detectó puntos desabastecidos desde hace tres días y envíos muy por debajo de los cupos autorizados. Desde la entidad aseguraron que las empresas de servicios petroleros de Vaca Muerta son las más perjudicadas”.

En este sentido, el matutino informó que el titular de la Cámara, Carlos Pinto, “explicó que en el caso de una cadena de estaciones de servicio de la ciudad de Neuquén, este mediodía había una total falta de gasoil, tanto en el tipo Premium como en el común”.

Por otro lado, “en las demás estaciones de servicio de la capital neuquina la constante es que las refinerías envíen un menor cupo de gasoil de tipo común que el previamente fijado por las refinerías”, se indicó.

A su vez, se precisó que “en la zona cordillerana la situación es de normalidad en Bariloche y Junín de los Andes, pero no así en San Martín de los Andes y Villa La Angostura”.

Al respecto, se precisó que “en una de las estaciones de Villa La Angostura ya se ha registrado en varias ocasiones el quiebre de stock por largas horas”.

En particular, según el artículo, “en Río Negro se detectó que en Maquinchao una de las estaciones de servicio no cuenta con gasoil Premium desde el viernes pasado; misma fecha en la que la otra estación de la localidad agotó totalmente el cupo del mes pasa ambos gasoils”.

“Falta menos que en otros lugares del país, pero claramente está faltando gasoil en la zona, en buena medida porque las petroleras envían menos que el cupo que fijaron hace varios meses y que ya era menor que lo que pedíamos”, indicó Pinto a ese diario.

“Como está faltando producto lo que nos sobran son clientes. Personalmente recibo pedidos de 10.000 o 15.000 litros y no lo puedo vender”, expresó Pinto, tras recordar el fuerte impacto de la pandemia para el sector.

Falta gasoil

En particular, advirtió que “las más afectadas están siendo las empresas de servicios petroleros, por lo cual esto es preocupante porque todos queremos el desarrollo de Vaca Muerta pero esto lo complica”.

Por esta razón, el empresario indicó que “de momento lo que tenemos son faltantes de stock, no desabastecimiento, pero a situación está tendiendo a ser cada vez peor”. Y subrayó en ese sentido que “las petroleras no quieren entregar porque pierden plata y por eso el gasoil mayorista que se vende a un mayor costo tiende a haber, pero no el de venta al público general”.

Por esta situación, “desde la Cámara de Expendedores se han realizado varios reclamos al gobierno nacional para que interceda, incluso Pinto señaló que mantuvieron un encuentro con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, pero remarcó que “no nos dan respuestas”.

“Pinto advirtió que la situación es complicada en las estaciones de servicio de bandera y en las blancas es aún peor. O no reciben producto o si reciben le llega al precio mayorista y tendrían que venderlo a 200 pesos el litro”.

En este sentido, indicó que “esas estaciones están donde YPF se retiró porque no era rentable, y con esta situación de falta de stock y brecha de precios, muchas van a terminar cerrando”.