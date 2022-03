Rusia: cerró el principal diario independiente ante las presiones de Putin

Novaya Gazeta, el principal periódico independiente de Rusia, anunció este lunes su cierre ante las fuertes presiones del Kremlin sobre la cobertura de la guerra en Ucrania. Incluso, en el comunicado oficial, el periódico debió utilizar el término “operación especial” para aludir a la invasión de las tropas rusas en sintonía con el eufemismo usado por el gobierno de Vladimir Putin.

El cierre, según el anuncio, se extenderá mientras dure el conflicto bélico, lo que muestra en forma clara cuál fue el motivo de la drástica medida.

La decisión se conoció seis meses después de que su editor, Dmitry Muratov, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2021 junto a Maria Ressa, una periodista filipina. Muratov dijo la semana pasada que donaría y subastaría su medalla para recaudar fondos destinados a los refugiados ucranianos. Además pidió un cese del fuego inmediato en Ucrania.

El periódico fue el último gran periódico independiente crítico de Putin. Varios medios dejaron de operar o sus sitios web fueran bloqueados desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania el 24 de febrero.

Por qué cerró el último diario independiente de Rusia

El diario anunció su cierre después de recibir una segunda advertencia formal de Roskomnadzor, el ente regulador oficial de las comunicaciones de Rusia. Este organismo es una especie de censor oficial.

Desde hace mucho tiempo, la Novaya Gazeta tenía una relación complicada con el gobierno.

Dmitry Muratov, editor de Novaya Gazeta y Premio Nobel de la Paz (Foto: Reuters)Por: via REUTERS

Según AP, el motivo exacto por el cual Novaya Gazeta recibió una advertencia no está claro. Roskomnadzor le dijo a la agencia de noticias estatal rusa Tass que el periódico no había identificado a una organización no gubernamental como “agente extranjero’' en sus reportes, como lo exige la ley rusa. No especificó a qué nota hacía referencia ni de cuál ONG se trata.

El diario caminó por una cuerda floja durante la guerra en Ucrania. En un principio desafió las restricciones de las autoridades rusas, al publicar en ruso y ucraniano al día siguiente de iniciar la invasión. Sin embargo, eliminó muchos de sus reportes de guerra de su sitio web después de que legisladores rusos aprobaran una ley el 4 de marzo que amenazaba con penas de hasta 15 años de prisión por publicar información que las autoridades rusas consideran “falsa’'.

Eso puede incluir cualquier mención de que las fuerzas rusas hicieron daño a civiles o sufrieron pérdidas en el campo de batalla.

La versión oficial de Novaya Gazeta para explicar los motivos de su cierre



”Hemos recibido dos advertencias del Roskomnadzor. Mejor cerramos, ya que si recibimos una tercera advertencia nos pueden retirar la licencia y eso significaría nuestra desaparición”, informó a Efe Nadezhda Prusenkova, jefa de prensa del rotativo independiente.

La noticia del cierre se produjo después de que el director Murátov participara con una pregunta en una entrevista al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto a otros tres medios rusos (Kommersant, el canal Dozhd y el diario digital Meduza, con sede en Letonia). El periódico no publicó la entrevista para no infrigir la ley rusa.

Novaya Gazeta fue fundado gracias a una donación de Mijail Gorvachov

El diario lanzó su primera tirada de mil ejemplares el 1 de abril de 1993. El último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, compró ocho computadoras con parte del dinero que recibió como Nobel de la Paz 1990, lo que permitió a Murátov y sus colegas fundar el rotativo tras la caída de la URSS.

En su editorial de hoy, el diario precisó que suspende su publicación en su versión en papel y digital “hasta el fin de la operación especial en territorio de Ucrania”.

”Se cierra un medio que levantó la voz contra la guerra en Ucrania. El último bastión de la prensa libre en Rusia que luchaba contra la locura que se ha apoderado de nuestro país, la formación de una nueva ideología totalitaria”, comentó Yulia Latínina, columnista habitual del periódico.

Fuente: TN