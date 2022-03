Llega "Granizo" a Netflix la pelicula Argentina

"Granizo" llega el 30 de marzo a Netflix, la cinta cuenta la historia de un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores, que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto lo obligará a huir de la gran capital de Buenos Aires para encontrar refugio en su ciudad natal en Córdoba, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano.

Guillermo Francella: "Teníamos muchas ganas de trabajar con Marcos, la última vez había sido en 2013 con 'Corazón de León' que fue una experiencia fantástica y siempre hablábamos de esto de 'cuándo nos volvemos a cruzar en un rodaje', 'cuándo íbamos a filmar' y se nos dio con este guión de Nicolás Giacobone que se lo ofrecí a ver que le parecía, ya que yo lo quería hacer y él me dijo tengo ganas de ser de la partida.

Marcos Carnevale: Para mi fue un placer trabajar con Guille, más allá de que es mi amigo y me causa mucho placer, 'Corazón de León' fue una película muy importante en mi carrera y haberla hecho con él la hizo aun más importante y también nos jugamos un 'tute' enorme porque en ese momento la tecnología no es la que tenemos hoy, es decir el enano fue un riesgo total y guille se arriesgó a hacer esa película conmigo y nos fue fantásticamente bien.

"Fue una buena ocasión en una película muy difícil de llevar a cabo por todo el cine catástrofe que es algo que nunca se ha hecho en la Argentina y que cómo nos paso con el enano de 'Corazón de León' queríamos que tenga verosimilitud, el tema de los efectos especiales, por que si no la película no se puede contar, si la tormenta no fuera verdadera no se podría contar", dijo Francella.



"Granizo" esta dirigida por Marcos Carnevale a partir de un guión de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. El elenco esta compuesto por Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty.

"Granizo" llega a Netflix el 30 de marzo.