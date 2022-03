Spotify: cómo funciona el modo incógnito

¿Sabías que Spotify tiene su propio “modo incógnito”? Se trata de una función similar a la que incluyen los navegadores web e incluso algunas apps (entre ellas Google Maps) para brindar un mayor nivel de privacidad.

Usualmente se elige esa característica, también conocida como “modo privado”, para no dejar huella. Por ejemplo, en los browsers sirve para evitar que los sitios web visitados queden plasmados en el historial de navegación. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de esta función en un reproductor de música?

Modo incógnito en Spotify: ¿para qué sirve?



Tal como señalamos, el propósito de esta característica, cualquiera sea el software en el que la activemos, es conseguir más privacidad. En el caso de una app de música su uso puede ser menos requerido que en los navegadores. Sin embargo, hay algunas razones posibles para usar el modo privado en Spotify.

Sencillamente, porque el usuario no desea que determinado contenido aparezca en la interfaz de la aplicación cuando la cuenta y/o el dispositivo se comparte con otra persona.

Para que esa reproducción no tenga, posteriormente, influencia en las recomendaciones de contenido.

Cabe recordar que Spotify es un entorno que no se limita a las canciones: también hay podcasts, emisiones de radio, etcétera. En ese sentido, hay contenido que puede ser sensible o explícito que determinados usuarios preferirán no dejar plasmado en la aplicación.

Incluso las personas que no comparten su cuenta en Spotify (o su dispositivo) con otras personas, podrían aprovechar el “modo privado” en esta herramienta. En ocasiones, en una fiesta o reunión se usa un dispositivo vinculado a un parlante para reproducir música y en esos casos es frecuente que pase por varias manos, además de la del dueño del equipo.



Cómo activar el “modo incógnito” en Spotify



El primer paso es tocar la rueda dentada (el clásico ícono de “configuración”) que aparece el sector superior derecho de la app. Después hay que bajar (¡bastante!) hasta la sección “Social”. Allí encontrarás el ítem denominado “Sesión privada”, que se activa moviendo el interruptor.



Cabe señalar que la característica llega desactiva por defecto en Spotify.

Tal como podés ver en la captura, la app de streaming musical también incluye otras opciones de privacidad. Una de ellas permite elegir si se comparte aquello que se escucha con los seguidores del entorno; mientras que la otra sirve para personalizar aquello que se muestra en el perfil público.

Fuente: TN