El mal momento de Cande Ruggeri durante sus vacaciones

Cande Ruggeri estuvo una semana de vacaciones en Tulum, México, con su novio Nicolás Maccari.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candela Ruggeri (@caleruggeri)

Desde allí, la modelo estuvo mostrando a través de sus redes, cómo disfrutaba de la playa, de las comidas y de su amor. Sin embargo, no todo fue maravilloso. Lamentablemente, hacia el final del viaje, tanto Cande Ruggeri como su pareja, sufrieron una intoxicación.

"Quiero contarles que volvimos medio pachuchos con Nico, medio intoxicados. Ya estamos un poco mejor pero los últimos días la pasamos medio mal. En México con las comidas, por ahí el agua de la ducha, de que te lavás los dientes, como que no es tan buena y nada, volvimos para atrás. Pero igual nada, a ponerle buena onda", dijo Cande Ruggeri en un video que subió a sus Historias de Instagram.

Seguido a esto, mostró su almuerzo: una sopa de fideos de letras. Además, la hija de Oscar Ruggeri dio tips para viajar a Tulum y el último fue: "Ahhh y lavense los dientes con agua potable si no quieren terminar como yo, todo un día en cama. Amén".

Cande Ruggeri mostró el interior de su casa

Cande Ruggeri publicó hace semanas una foto del living de su casa. Más tarde, la modelo decidió mostrar un poco más de su hogar.

En la primera imagen que compartió Cande Ruggeri puede verse el living de la casa. Cuenta con un sillón claro, una mesa pequeña redonda a su lado y otra rectangular de frente.

"Hoy a la mañana les compartí una historia de mi casa. Una partecita, el living. Que tanto amo y tanto me costó hacerlo y la verdad que estoy bastante orgullosa de mi casa, porque siento que es re yo. Bueno, Nico también, no? Pero bueno, no sé, siento que cada lugarcito que armé lo pensé"

"Les voy a ir mostrando", arrancó Cande Ruggeri enfocando una planta que tiene al costado del living. Luego "el sector cafecito", donde está la cafetera, las cápsulas y una bombonera con chocolates en su interior.

También mostró un espejo que "lo ama" y otra planta "que no para de crecer". Además, un florero en forma de cebra al que "le falta flores".

Cande Ruggeri luego enfocó un mueble que cambia sus adornos constantemente porque dijo que se aburre. Allí hay una tetera y unas réplicas de personajes de La Bella y La Bestia. Sobre eso, Cande Ruggeri contó que su novio Nicolás Maccari le encargó del exterior uno de ellos para su cumpleaños y cuando llegó era más pequeño de lo que pensaba. Por eso quedaron de diferente tamaño.

Fuente: CARAS