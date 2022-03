Luto en Bélgica: murió el arquero del Cercle de Brujas

El fútbol belga está de luto: la noticia del fallecimiento del arquero del Cercle Brugge conmovió a todo un país, que llora su partida y lo despide a través de las redes sociales.

Miguel Van Damme perdió la vida a los 28 años tras no poder más con la batalla contra la leucemia. El 1 fue diagnosticado a mediados de 2016, por lo que tuvo que dejar de jugar, hasta fines de 2018, cuando fue dado de alta. En ese año, el nacido en Gent volvió a estar en las convocatorias del primer equipo, aunque tiempo después la enfermedad volvería a aparecer y lo obligaría a cambiar sus planes.

Su último partido fue el 17 de mayo de 2019, en la derrota por 4 a 0 ante KV Kortrijkpor los Play Off de la liga y en total jugó 44 partidos con la camiseta del Círculo. Cabe mencionar que mantuvo el vínculo con el club desde el 2013 hasta la actualidad.

La dolorosa noticia

Su pareja y madre de su hija, Kyana Dobbelaere, comunicó el triste suceso este martes a través de su Instagram: "Nuestro querido papá se fue anoche a su último partido, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero empezaste de nuevo a tu manera... Muy fuerte. Luchaste como un león".

Asimismo, el club lo definió como 'ejemplo de positivismo, persistencia y espíritu de lucha' y también expresó sus condolencias: "Con gran tristeza informamos que nuestro amigo y compañero de equipo Miguel Van Damme ha librado su larga y desigual batalla contra la leucemia. Las palabras no son suficientes para describir lo que sentimos, a pesar de que sabíamos que las cosas no habían ido bien durante un tiempo. Es un día extremadamente difícil en los casi 123 años de historia del Cercle Brugge".

Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

La noticia hizo eco en las instituciones cercanas, donde el Union Saint Gilloise, el Genk, el Brujas KV, el Standard de Lieja y el Anderlecht se unieron al luto. Un triste suceso que conmueve a todo un país y al mundo del deporte.

Fuente: Olé