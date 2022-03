El día en que CFK pidió pagarle al FMI con “dólares fugados”

El Frente de Todos presentó este lunes una nuevo proyecto de ley que tiene por objeto crear un impuesto para aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior e utilizar el dividendo obtenido para pagarle al FMI la deuda contraída por la gestión de Cambiemos en 2018. Se trata de una idea que Cristina Kirchner ya había sugerido incluso antes del anuncio del acuerdo por la deuda.

La iniciativa plantea la creación de un denominado “Fondo Nacional de Cancelación de la deuda con el FMI”. Se financiará a través de un “aporte especial de emergencia” que pagaran los que, como fue antes mencionado, posean bienes no declarados fuera del país. Deberán abonar en dólares un 20% de esos activos en caso de comprometerse al pago durante los primeros 6 meses de reglamentada la ley y un 35% luego de ello.

Desde el bloque oficialista, remarcan que la nueva carga impositiva no alcanzará a la mayoría de los argentinos y argentinas, a la vez que agregaron que serán incluidos también quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país cuando la mayoría de sus operaciones o interés resida en la Argentina.

Se incluye también la figura del colaborador, que no es más que un llamamiento a personas físicas o bancos a que colaboren con información, que serán premiados con el 30% de los obtenido. Finalmente, mencionan penas de prisión para los que no estén dispuestos a contribuir con este esquema tributario.

El planteo que había hecho Cristina Kirchner

A pesar de la sorpresa que generó tanto en Juntos por el Cambio como en el oficialismo la vicepresidenta había hablado del tema en estos mismos términos el 10 de diciembre de 2021, en la ceremonia por los 38 años del retorno a la democracia, junto a Alberto Fernández, “Pepe” Mujica y Lula da Silva. Estando en ese entonces en plena negociación con el Fondo, Fernández de Kirchner planteó una alternativa para saldar parte de la deuda.

En primera instancia, remarcó que el organismo monetario “no le soltó” la mano a los que “vinieron después” de ellos y les dio todo lo que necesitaban para llegar al poder. “A ese (en relación a Mauricio Macri) le pusieron toda la tarasca. 57 mil millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones. Es hora de que nos despabilemos todos los argentinos. Hay que saber a quién le pone la guita el Fondo y para qué se la pone”, arengó.

“Lograron llegar al gobierno democráticamente para endeudarnos una vez más”, insistió la expresidenta a la vez que precisó que “sin embargo, no les dio resultado. No pudieron torcer la voluntad del pueblo”. Tras realizar esa aclaración, habló de la restricciones externas que vivenciaba la Argentina y la aparente falta de dólares en el país, sobre lo que dijo: “No, a la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera”.

“Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperarlos de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones en evasión. Presidente (hablándole a Alberto Fernández), comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vayamos a dar primero al Fondo, de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el Fondo”, cerró.

