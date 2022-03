Tini Stoessel celebró el alta médica de su papá

“¡Volvió a casa! Gracias, gracias, gracias”, escribió Tini Stoessel en una historia de Instagram para celebrar el alta de su padre, Alejandro Stoessel, quien pudo regresar a su hogar tras permanecer casi un mes internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo a raíz de una hemorragia estomacal. Desde que se conoció la noticia sobre el delicado estado de salud que enfrentaba el productor, que debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, los fanáticos de la cantante remarcaron el inquebrantable vínculo que mantiene con su hija desde el inicio de su carrera.

La publicación de Tini Stoessel



Martina Stoessel saltó a la fama hace ya diez años gracias a la serie Violetta, una oportunidad que llegó de manera inesperada y un hito donde el productor se convertiría también en su tutor, consejero, manager y sobre todo, fan número 1. Días atrás, la actriz de 24 años comunicó el cambio de fechas de los shows que iba a realizar en el Hipódromo de Palermo en marzo, y se mostraba esperanzada de que el nuevo cronograma fijado para mayo pudiera ser la oportunidad de volver a tener a su papá “en la primera fila, como siempre”. Sincera con sus más de 17 millones de seguidores, confesaba que no tenía “cabeza, cuerpo y corazón” para nada más que no fuese acompañarlo durante el difícil momento.

En mayo del año pasado la intérprete estuvo invitada en el ciclo Los Mammones y contó cómo vivía el hecho de trabajar con su padre: “Re bien, aunque obviamente tenemos nuestros momentos porque es difícil separar contestaciones o cosas que yo se las digo desde un lugar y no tomarlas personal. Cuesta porque él no deja de ser mi papá y yo, su hija”. Sin embargo, detrás de la confesión siempre llegaba el elogio y la admiración: “Es un genio, entiende mucho, y yo claramente no hubiera sido lo que soy sin mi papá al lado”.

La artista explicaba el rol de su padre en su vida artística y aseguraba que fue clave para poder lanzarse a la fama

El 2007 fue el año bisagra donde aquella niña que jugaba a disfrazarse y hacer papeles de personajes imaginarios tuvo la oportunidad de mostrarse al mundo. Ella misma lo relató: “Lo primero que hice fue Patito Feo con un personaje secundario después de insistirle mil veces para que me dejara actuar. Y un tiempo después me pidió que le grabara unas canciones para presentar, sin decirme ni para dónde era, y en realidad era un proyecto suyo que nada tenía que ver con Violetta”.

Cuando cumplió 14 años Martina puso la voz para aquellos demos que serían presentados ante Disney, y al escucharlos, le pidieron a Alejandro que trajera a la talentosa adolescente a las audiciones. Según el productor, la decisión de llevar a su hija a un casting tan importante no resultó sencilla. En una entrevista que brindó al Canal 10 de Mar del Plata en 2018 aseguró que siempre le remarcó a Tini que “un hecho artístico se sabe dónde comienza, pero nunca dónde termina”, para explicarle que se abriría un mundo de posibilidades si daba el paso frente a la compañía internacional.

“Yo en ese momento escribí un proyecto que se llamaba Dulcinea y le pedí que me grabara los temas, pero ella me dijo que no porque yo nunca la dejaba hacer nada relacionado a la tele. Yo le decía: ‘Tenés que estudiar, sos muy chiquita’”, recordaba Stoessel. “Ella cantó el tema ‘Lucha por tus sueños’, justamente una letra que había escrito sin saber que sería para ella, y le dije que el éxito o el fracaso no es algo de uno solo, que no se cargara con eso”, remarcó por la ilusión que vio en los ojos de Tini cuando decidieron que la acompañarían a la prueba de actuación.

“Me imagino a mis papás pensando: ‘¿Qué hacemos? ¿Le damos la posibilidad de que haga esto siendo tan chica o elegimos por ella?’, y vinieron, me lo consultaron, y me dijeron que si tenía ganas íbamos, pero nadie nunca se imaginó que yo quedara en ese casting”, explicó Tini en diálogo con Jey Mammon para completar la historia que contó Alejandro.

Finalmente Martina protagonizó la serie de Disney que luego desembocaría en un éxito que traspasó fronteras y más de 80 presentaciones en vivo sobre el escenario del Teatro Gran Rex.

La exposición que significó para la adolescente la tira infantojuvenil no fue algo simple de afrontar. En este sentido, durante la gala benéfica de un Sol para los Chicos del 2018, explicó la importancia de haber tenido al lado a su familia a la hora de lanzarse al mundo de las redes sociales. “En el momento en que abrí mi perfil de Instagram estaban mi mamá y mi papá al lado: me ayudaron a elegir mis contactos, a definir el estilo que iba a tener mi cuenta, y eso me sirvió muchísimo como contención”, reveló.

Lo cierto es que quienes compartieron algunos minutos en el detrás de escena de cada show que brindó Tini, conocen la importancia que la artista le brindó a cada una de las sugerencias de su padre, ya sean de vestuario, de carácter técnico o simplemente un mensaje de aliento antes de interpretar sus hits frente a público multitudinarios. En 2017 le contó a Mirtha Legrand que cuando tuvo que grabar su primer videoclip romántico, Stoessel estaba ubicado detrás de las cámaras para estar atento a todos los detalles, y su presencia hizo imposible la escena de un beso. “En un momento le tuve que decir: ‘Papá, necesito que te vayas’. Él se reía y me decía: ‘No, Flaca, me quedo’. Hasta que se fue y me dijo que si necesitaba algo lo llamara”, recordó en tono de humorada.

Siempre compinches, aquella vez la cantante también reveló que una vez se cruzaron en un avión con el tenista español Rafael Nadal, y aunque el productor era un gran admirador, no se animaba a pedirle una foto para guardar aquel instante junto a su ídolo. Cuando se acercaron para tomarse la selfie, el deportista pidió a cambio una foto con la estrella de la música, nada más y nada menos que Tini.

“Creo que al entender tanto de los medios y ponerse en ese rol protector pudo darme muchas herramientas, al igual que mi mamá (Mariana Muzlera), y siento que fueron unos increíbles padres conmigo apoyándome. Si hubiese estado sola en todo ese kilombo no sé qué hubiera pasado”, aseguró Tini.

Unidos y compinches: Tini Stoessel siempre resaltó el rol que cumplió su padre como su compañero fiel en las giras musicales y cada uno de sus proyectos

Desde que asumió el compromiso de acompañarla en cada presentación, y al conocerse aquella vez que presentó las grabaciones de su hija, algunos empezaron a llamar al productor como “el creador de Tini”. Entre risas, Alejandro recurría a una broma cuando se lo mencionaban: “La realidad es esa, un 50% es mío, al menos en los genes”.

También recordaba con cariño el nacimiento de Martina: “Yo estaba haciendo Dibu, mi familia es un dibujo, dirigía a Marcelo Tinelli, a Susana Giménez, estaba en un buen momento laboral, y lo que recuerdo es que cuando ella descubrió su imagen frente al espejo no hizo más que quedarse frente a ella y jugar, maquillarse, peinarse, agarrar los zapatos de su mamá, porque tuvo una vocación artística constante”.

“Estaba muy marcado lo que iba a ser. Hay casos donde los hijos no están orientados de lo que quieren hacer, pero ella lo tuvo muy claro. Creo que también fue por la posibilidad de acercarse a los canales, codearse con artistas, conocer ese mundo a través mío y darse cuenta de que era el que ella quería”, agregó Alejandro. Y dejó una reflexión en aquella nota con el canal marplatense que seguramente Tini llevará consigo siempre: “Siempre le dije que el mayor éxito de cualquier ser humano es la construcción de afectos, porque puede ser exitosa sobre un escenario, pero su mayor éxito tiene que ser generar vínculos con sus amigos, su familia, cosas que te brinda la vida en el día a día”.

