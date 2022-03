Barcelona: la relación entre Messi y Laporta, y su regreso

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue tajante al revelar su vínculo actual con Lionel Messi y sobre los rumores de un posible regreso del crack argentino, que juega para el París Saint-Germain (PSG). La forma en la que se fue el futbolista generó un quiebre entre ambos, a pocos meses de que el dirigente reasumiera el mando del club catalán en el que el rosarino jugó por 17 años y fue clave para que el equipo culé gane todo.

Los tiempos cambiaron. Atrás quedaron aquellas postales de abrazos, o de tomarle con cariño la nuca al jugador o hasta caminar juntos llevando una Champions League por el césped del Camp Nou en una de las tantas tardes de festejos. Laporta y Messi tuvieron casi una relación de padre e hijo durante los años que conformaron la era más gloriosa de la entidad azulgrana.

En una entrevista con RAC1, la máxima autoridad del Barça confesó que hoy no habla con La Pulga: “No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer”.

“No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que marchase”, admitió. Además, piensa que Leo no la está pasando bien en París: “Escucho comentarios de gente cercana… Es que Barcelona tira mucho y cuando te vas echas de menos la ciudad, el Barça, vivía muy bien aquí. Me supo mal más por el tema personal y familiar que por el otro, que también”.

La familia Messi, cada vez que pudo, regresó a la capital de Cataluña y disfrutó de un fin de semana en su casa de Casteldefels. Por caso, festejaron allí el último cumpleaños de Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo. En esa ocasión invitaron a amigos y ex compañeros del Barcelona como Luis Suárez y Cecs Fàbregas.

Sin embargo, más allá del sentido de pertenencia con la ciudad, Laporta tampoco ve viable que regrese al club: “No nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven”. Aunque aclaró: “No nos lo planteamos, pero merece respeto”. Messi cumplirá 35 años el próximo 24 de junio.

El PSG no consiguió su principal objetivo

A pesar del retorno de Laporta al Barcelona, Messi no renovó su contrato para esta temporada y su salida con lágrimas fueron impactantes en agosto del año pasado. La oferta más fuerte fue la del PSG, que se reforzó con el mejor jugador del mundo y otras estrellas de elite como los defensores Sergio Ramos y Achraf Hakimi, el volante Georginio Wijnaldum y el arquero Gianluigi Donnarumma.

No obstante, a pesar de ser un plantel repleto de figuras en un dream team, no consiguieron el principal objetivo que era ganar su primera Champions League, en la que fueron eliminados en los octavos de final ante el Real Madrid, luego de ganar el partido de ida (1-0), ir venciendo en el de vuelta por la mínima, pero cayeron (1-3). En el primer partido de local por la Ligue 1 (triunfo 3-0 ante el Bordeaux), los aficionados del equipo parisino solo excluyeron a Kylian Mbappé de los silbidos y abucheos en el Estadio Parque de los Príncipes. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino pocas veces consiguió un buen jugo y el liderazgo en el torneo doméstico parece poco.

Esa situación generó rumores de una posible vuelta de Messi al Barcelona, algo que primero desmintió el entorno del jugador y este lunes lo ratificó el propio Laporta. Aquellos días de felicidad mutua quedaron atrás y cada vez es más difícil un posible reencuentro.