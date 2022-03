El kirchnerismo propone crear un impuesto para pagar al FMI

La noche del 17 de marzo algunos dirigentes cercanos a Alberto Fernández no sólo festejaron que se aprobara el acuerdo con el FMI en el Senado. Algunos, los más optimistas, esperaban que bajara la intensidad en la interna del Frente de Todos y no quedaran tan expuestas las diferencias en este tema. Once días después el kirchnerismo volvió a agitar las aguas y terminó con esa esperanza.

Un grupo de senadores cercanos a Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. “Se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”, explicaron en el comunicado.

El proyecto, que tiene seis artículos y 33 páginas, apunta también a “quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país ‘cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina’”. “Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados”, explica el comunicado que difundieron.

En sus fundamentos los autores destacan que con la iniciativa “se propone constituir un cuerpo consultor y perito especializado en temas de la Deuda a fin de colaborar con la Justicia y los fiscales en los procesos de investigación existentes o que se inicien en el futuro”

“Deberíamos proponer en los planes de estudio de todo el país, como materia obligatoria en la enseñanza: la historia, origen y situación actual de la deuda externa principalmente de nuestro país como también del mundo entero”, proponen los fundamentos.

Un proyecto desconocido por algunos en el oficialismo

Lo curioso de la iniciativa es que se anunció como si fuera un proyecto en conjunto del bloque oficialista. Se publicó en la cuenta oficial de twitter de la bancada que lidera José Mayans. Pero no todos los senadores sabían del proyecto.

“Yo todavía no lo vi. Varios senadores, y me animo a decir, la mayoría, no tienen idea”, contestó un senador de poco vínculo con Cristina Kirchner, ante la consulta periodística. “Me están preguntado a mi, que me entero por un tuit igual que varios”, se molestó el legislador.

La publicación en redes sociales de la iniciativa no detalla quiénes son los firmantes del proyecto. Solo dice “Senadores y senadoras del Frente de Todos”. Fuentes parlamentarias indicaron que detrás de esto están los camporistas Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti. Además, puso su firma Juliana Di Tulio y Mayans.

Este último fue el único que votó a favor del acuerdo con el FMI en el Senado, aunque no omitió sus críticas a la gestión económica al recordar que habían dicho que iban a volver mejores pero no lo lograron todavía.

Un proyecto para que los más ricos le paguen al FMI

En Diputados Pablo Carro (Frente de Todos) presentó una iniciativa similar el 15 de marzo. “Es un aporte que pagarán por diez años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda con el FMI”, explicó el diputado de la CTA que se abstuvo en la votación de la renegociación de la deuda al igual que los legisladores de la central obrera.

Según comentó al presentar la iniciativa, “lo pagarán aquellas argentinas y argentinos que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a 320 millones de pesos". “El gobierno propone pagar con crecimiento, viendo lo que pasa en el mundo, que suban los precios de los alimentos, va a ser imposible cumplir el acuerdo. No puede caer el peso sobre los que menos tienen”, remarcó el diputado.

En su momento el proyecto solo lo firmaron los dos diputados de la CTA, María Rosar Martínez y Hugo Yasky. Sin embargo, en la Cámara alta parece haber una intención similar, de recaudar dinero para que la deuda la pague un sector de la sociedad.

Fuente: Perfil