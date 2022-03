Joe Biden defendió su frase sobre Vladimir Putin

El mandatario justificó su polémica frase del discurso en Varsovia al afirmar que no está buscando “un cambio de política”. Malestar de los aliados.

Desafiante, pero sin más remedio que recalibrar sus palabras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó a retractarse o a disculparse por haber dicho de manera improvisada en su discurso en Varsovia, Polonia, al cierre de su gira en Europa el sábado último que Vladimir Putin no podía permanecer en el poder, una declaración que generó alarma en el Kremlin, y también entre los aliados de Washington. Biden dijo que quiso expresar su “indignación moral”.

Biden presentó este lunes su presupuesto en un discurso en la Casa Blanca, que buscó enfocar la agenda del día en la política económica del gobierno demócrata para retomar la iniciativa sobre el manejo de la economía, el principal tema en mente de los norteamericanos. En su presupuesto, Biden propone bajar el déficit fiscal en un billón de dólares durante la próxima década principalmente con un impuesto a los multimillonarios. Pero el rebote de su discurso en Varsovia –que tuvo a sus asesores dando explicaciones todo el último fin de semana– copó la conferencia de prensa posterior.

Sus dichos





“No me retracto de nada. El hecho es que estaba expresando la indignación moral que sentía por la forma en que Putin está tratando y las acciones de este hombre, su brutalidad”, dijo Biden, al responder una de las preguntas de los periodistas luego de su discurso. “No estaba ni estoy ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento y no me disculpo por eso”, insistió.

Al cierre de su gira europea, Biden dio un discurso en Varsovia que quedó totalmente eclipsado por una frase que soltó al final, y que estaba fuera del libreto: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo el mandatario. Antes de ese discurso, Biden había llamado “carnicero” al presidente ruso, otra frase que fue ampliamente vista como una escalada retórica. La Casa Blanca se apresuró en aclarar que Biden no estaba abogando por un cambio de régimen en Rusia. El secretario de Estado, Antony Blinken, reforzó el mensaje al hablar con la prensa en Israel.

“Como saben, y como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar, para el caso. En este caso, como en cualquier caso, depende de la gente del país en cuestión. Depende del pueblo ruso”, dijo Blinken.

Pero Biden se había mantenido en silencio desde su regreso de Europa, hasta este lunes, cuando en su primer evento público en la residencia oficial no tuvo más remedio que dar su propia explicación.

“Nadie cree que vamos a tumbar, que estaba hablando de tumbar a Putin. Nadie cree que… lo último que quiero es involucrarme en una guerra terrestre o una guerra nuclear con Rusia. Eso no es parte de eso.. Estaba expresando mi indignación por el comportamiento de este hombre. Es indignante, y es más una aspiración de que no debería estar en el poder”, remarcó el mandatario.

La frase de Biden generó una enorme preocupación por la posibilidad de que desate una escalada entre Occidente y el Kremlin justo cuando las negociaciones entre Kiev y Moscú parecen comenzar a acercarse posiciones en busca de un acuerdo. La declaración deterioró aún más la relación de Estados Unidos y Rusia, y el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que era “alarmante”. Pero la sentencia de Biden, famoso por irse de boca en sus declaraciones, generó también muchísima inquietud entre los aliados de Washington.