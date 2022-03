Carolina Papaleo se rapó y dejó en shock a sus seguidores

Carolina Papaleo se convirtió en tendencia minutos después de mostrar su jugado nuevo look. Apostó a un cambio total y se rapó a los costados de la cabeza, lo que generó mucha sorpresa entre sus seguidores y compañeros de trabajo.

Al aire de Vivo para vos, el ciclo que conduce con Julián Weich en elnueve, la actriz explicó: “Uno va al sillón de barbero que tiene Ale Granados, y empezó con la afeitadeta y qué se le va a hacer. Estoy re tumbera”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Papaleo (@carolinapapaleo)

Después de que Weich le hiciera una broma sobre un supuesto tatuaje, ella lo desmintió y aclaró por qué no es fan de estos dibujos: “No me hago tatuajes. ¿Sabe por qué? Es una cuestión ideológica: no me banco algo que es permanente. Si me aburro, ¿qué hago?”.

Las críticas por su nuevo look

La artista publicó varias postales con su nueva imagen y fueron pocos los usuarios que apoyaron el cambio. La mayoría le pidió que se dejara crecer el pelo y algunos hasta deslizaron que debería hacerle juicio al peluquero.

“No me gusta”, “¿Perdiste una apuesta?”, “¡Qué desastre!”, “Ya no sos adolescente”, “No te favorece”, “No había necesidad”, le escribieron.

Papaleo elogió la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia

Después del escándalo que se desató por la foto de la reunión de cumpleaños en la quinta Olivos durante la cuarentena estricta, varios famosos salieron a criticar a Alberto Fernández. Sin embargo, hubo una figura que lo apoyó y reconoció estar muy orgullosa de cómo manejó la pandemia. Se trata de Carolina Papaleo, que no tiene nada para reprocharle al Presidente.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la conductora aseguró que “se saca el sombrero” con la gestión del mandatario frente a la pandemia de coronavirus: “Yo creo que lo que nunca soñaron es que a los cuatro meses de estar gobernando te caiga semejante bomba mundial, porque ni siquiera nos tocó a nosotros solos. Me parece que es como una pesadilla. Y si me parece que al frente de la pandemia, más allá de que soy una militante, soy una ciudadana que se siente cuidada”.

Además, aseguró que este Gobierno fue muy generoso con los actores, así como también con el resto de la población. “No tenés idea de la cantidad de plata que se ha puesto para los artistas, para nosotros, y la cantidad que se ha puesto para el resto de la población, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), toda la negociación que es traer las vacunas. Gracias a Dios ahora vamos a producir la segunda dosis de Sputnik”, dijo orgullosa.

Fuente: TN