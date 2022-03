Troy Kotsur: El primer actor sordo en ganar un Oscar

Troy Kotsur se convirtió en el primer hombre sordo en ganar un Oscar al conseguir el domingo el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel como un pescador y padre de familia en "CODA".

Kotsur, de 53 años, ha trabajado durante más de tres décadas en cine, televisión y teatro tanto para audiencias sordas como con audición.



En "CODA", acrónimo para "hijo de adultos sordos", Kotsur interpreta a Frank Rossi, el padre de la adolescente Ruby, quien lucha por ayudar al negocio familiar de pesca mientras persigue sus propios anhelos en la música.

La única otra persona sorda en ganar un Oscar fue la coprotagonista de Kotsur en "CODA" Marlee Matlin, quien ganó un premio de la Academia a la mejor actriz por su papel en el drama romántico de 1986 "Children of a Lesser God".

Kotsur nació sordo y creció en Arizona como el único miembro de su familia sin audición.

La mayor parte de los créditos de Kotsur provienen del teatro, con papeles en "Of Mice and Men", "A Streetcar Named Desire" y la producción de Broadway "Big River: The Adventures of Huckleberry Finn".

También actuó en un episodio de la serie de televisión de "Star Wars" "The Mandalorian" y creó un lenguaje de señas para los Raiders Tusken en el planeta Tatooine.

Por su papel en CODA ha sido nominado a otros premios como en la 27.ª edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica, en la 28.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, en la 79.ª edición de los Premios Globos de Oro, y también en la 75.ª edición de los Premios BAFTA.

Mira el discurso completo de Troy Kotsur en los Premios Oscar



