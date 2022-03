Con expectativa, Avignone espera los comicios en la UCR

Para el viejo dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), José Luis Avignone, no se concibe que exista democracia sin los partidos políticos. Por eso mantiene viva la esperanza de poder ir a elecciones internas en el radicalismo, el próximo 24 de abril, y a partir de allí tener una fuerza política consolidada en vista a lo que debe enfrentar en las elecciones del 2023.

Sin embargo, para Avignone no es un buen síntoma que haya tantos candidatos a la presidencia del partido al señalar que "la verticalidad no existe en nuestro partido. Pecamos de exceso de horizontalidad, porque es inconcebible de que un partido en crisis, que va en vía de normalización, tenga reserva de color con cuatro listas". En ese sentido, Avignone lamentó que los partidos y en especial el radicalismo, "han perdido los liderazgos, no hay referentes, el que señale cuál es el camino".