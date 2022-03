WhatsApp bloqueará cuentas que no cumplan sus nuevas reglas

La app actualizará sus políticas de privacidad de uso a finales de este mes y advierten que no cumplirlas puede derivar en el cierre de cuentas.

Estas son las normas que tenés que tener en cuenta para no perder tu usuario.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp siempre busca mantener actualizadas sus reglas y sistemas de seguridad. La novedad se encuentra en que a partir del 31 de marzo los dispositivos y usuarios que no las cumplan podrán perder su cuenta.

Desde esa fecha, la aplicación de la empresa Meta bloqueará las cuentas de quienes no cumplan con sus normas. Ese mismo día, WhatsApp realizará cambios en sus políticas de privacidad de uso y todos los usuarios deberán estar atentos para que estás nuevas normas no causen el cierre de su acceso al servicio.

Las reglas por las que WhatsApp puede bloquear tu cuenta desde el 31 de marzo

Tener en desuso la aplicación

WhatsApp cerrará las cuentas de quienes no utilicen el servicio de mensajería. En ese sentido, quienes no inicien sesión en más de 120 días corridos podrán perder su cuenta.

Ser bloqueados por otros

Son muy diversas las posibilidades por las que otro usuario podría bloquearnos. En caso de que suceda reiteradas veces también correrá peligro nuestro usuario.

Usar aplicaciones no autorizadas

En el último tiempo se volvió muy usual la utilización de aplicaciones basados en el software de WhatsApp pero no desarrolladas por Meta. Una de las más descargadas es "WhatsApp Plus". El uso de estas apps no autorizadas puede derivar en el bloqueo de nuestra cuenta.

Compartir contenido peligroso

Por último, se advierte que el compartir contenido dañino para otros es motivo de cierre de la cuenta. Esto incluye desde programas o software malicioso hasta spam o noticias falsas.

Fuente: Ámbito