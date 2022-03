"Si no salimos unidos en el 2023 no tenemos expectativas"

El presidente Subrogante de la Legislatura, a cargo de la Presidencia, Sergio Mansilla, manifestó su desagrado por la interna que se instaló en el gobierno nacional a partir de la aprobación en el Congreso Nacional del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que "esta interna no se sirve a nadie y si no salimos unidos en el 2023 perdemos las elecciones en la provincia y la nacional".

"A pesar de todas las situaciones, veo fuerte al presidente Alberto Fernández y quisiera que le den las mismas oportunidades que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner", agregó Mansilla durante una entrevista en Los Primeros TV. Para el exintendente de Aguilares, "el peronismo es un partido verticalista y hay que votar las leyes que el gobierno necesite. Seguramente el Presidente no hubiera querido tener que negociar con el FMI, pero no tenía otra alternativa y me parece que hizo lo mejor para el país, porque a nadie le servía el default".

En tal sentido, Mansilla indicó que "en el supuesto caso de perder el apoyo financiero internacional, muchas de las obras que se ejecutan y proyectan para el interior del país se hubieran caído. Incluso, muchas de las obras que Tucumán tiene en el interior son ejecutadas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otra sería la suerte si la Argentina entraba en default".