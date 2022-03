Productores del NOA protestarán en Rosario de la Frontera

El campo del norte argentino está agotado. A las históricas desigualdades que los productores deben enfrentar para poder producir y comercializar se suman las nuevas medidas del Gobierno nacional que aumenta las dificultades para los representantes del sector.

Es ante este escenario que más de diez entidades agropecuarias de las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy marcharán este miércoles por la ruta nacional 9/34. Los productores rurales concentrarán en la rotonda de Rosario de la Frontera para hacer sentir el malestar contra el gobierno nacional.

Además, brindarán su apoyo a la Mesa de Enlace para que los dirigentes de las entidades madre sientan el respaldo de las bases y las instituciones en el norte del país, de cara a eventuales medidas para combatir las arbitrariedades del Gobierno nacional.

Convocados por las sociedades rurales de Salta, Tucumán y Jujuy, se concentrarán a las 11 de la mañana en la rotonda de Rosario de la Frontera, adonde citaron al periodismo y a la sociedad en general para exponer la situación que atraviesan y derribar las razones con las que el Gobierno nacional intenta justificar un aumento en las retenciones.

El presidente de la Sociedad Rural de Salta, Carlos Segón, explicó que la idea es "reunir a los productores para esclarecer los problemas que tiene el campo, poder contar cuál es la verdad, que no es precisamente la que cuentan los funcionarios del Gobierno nacional".

Segón, reveló que los dirigentes de todas las entidades del NOA tienen problemas para llegar a sus respectivos gobernadores: “No nos atienden”, lamentó y anticipó que analizan la posibilidad de promover una reunión de todos los gobernadores de la región con los referentes de las entidades.

"No es cese de comercialización ni corte de rutas", aclaró Segón y detalló que "vamos a juntarnos a hablar con los medios de comunicación, que los productores se puedan expresar de forma directa y decirle al Gobierno: "Acá estamos'; a la Mesa de Enlace, que pueden contar con nosotros y enviar un mensaje que es evitar que el Gobierno siga interviniendo en la producción y comercialización del sector agropecuario".

Asimismo, Segón afirmó que "cuando decimos contar la verdad nos referimos a aclarar que no es cierto que el sector agropecuario quiera aumentar los precios para sacar la plata afuera o comprar camionetas 4x4, que son los comentarios del secretario (de Comercio Interior, Roberto) Felletti; tampoco es cierto lo que dice el ministro (de Agricultura) Julián Domínguez acerca de que las retenciones las paga la industria y no afectan al productor". Por el contrario, dijo que "todas las retenciones se les cobran o al sector exportador o de la industria pero automáticamente se traslada al sector primario, que no tiene a quién seguir trasladándosela. Nosotros no somos formadores de precios", insistió.

Las instituciones que confirmaron su participación son Prograno, Federsal, Cañeros y Tabacaleros de Tucumán, Asociación de Legumbres de Rosario de la Frontera, Cámara de Comercio de Metán, Projujuy, Apronor, entre otras.

Estrada cruzó a Feletti por las retenciones

El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, cruzó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien al referirse a la suba de retenciones afirmó: “No es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro, pero que el oro se lo queden en el gallinero”.

El funcionario incluso subió la apuesta al acusar a los productores de especular y querer aumentar los precios para “comprarse más departamentos en Miami y más 4×4”.

Estrada lamentó los dichos del funcionario nacional y remarcó que no se puede poner en el lugar del enemigo al sector que genera riqueza.

“Hay que dejar de señalar a los que generan riqueza y empezar a tenerlos como eje central de los proyectos productivos y de los procesos de desarrollo económico de nuestro país”, consideró el legislador nacional.

Estrada dijo que defiende la posición del sector agropecuario “porque son el motor del desarrollo para la Argentina”.

Fuente: El Tribuno (Salta)