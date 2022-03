Censo 2022: Municipios quieren engrosar la coparticipación

El ya iniciado Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (en su modalidad digital) fogonea de manera creciente los reclamos y/o las expectativas de intendentes de distintas provincias -con los gobernadores como destinatarios- en pos de avanzar en la discusión de un nuevo reparto de coparticipación a los municipios, a partir de la foto actualizada clave que brindará ese relevamiento sobre la cantidad de habitantes en cada localidad y, de manera indirecta, sobre el nivel de recursos automáticos locales que deberían recibir.

Esa instantánea tendrá impacto no sólo en materia de la distribución secundaria de fondos de cada provincia a las arcas comunales, sino también sobre planes nacionales con alcance a los municipios y que se rigen por una segmentación en función del número de vecinos.

Aunque con matices según el distrito, las discusiones son asignaturas pendientes que habían quedado semifreezadas por el impacto de la pandemia y la agenda electoral parlamentaria 2021.

En Neuquén, por caso, en las últimas horas el exsenador nacional Guillermo Pereyra insistió en reclamar una nueva ley de coparticipación provincial porque hoy “toda la torta se la lleva Neuquén capital”. “Si somos un partido provincial que levanta la bandera del federalismo reclamando a Nación, empecemos a dar el ejemplo por casa”, disparó, en un tiro por elevación al gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).

Previamente elevaron sus pedidos distintos intendentes neuquinos, como Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), José Rioseco (Cutral Co) y Norma Sepúlveda (Rincón de los Sauces).

“Creo que es el momento, ya que pasó la pandemia; este 2022 tenemos el censo, lo que nos va a dar un dato clave, una estadística que le va a dar solidez a nuestro reclamo”, resaltó Saloniti.

“Es uno de los reclamos que históricamente se han hecho, entendiendo que no se coparticipa por la cantidad de habitantes que hay; por eso acompañamos e impulsamos el censo”, aportó Sepúlveda.

Desde la vereda del Ejecutivo, Gutiérrez hizo hincapié días atrás en la necesidad de consensos. “Hace mucho tiempo he manifestado que es una ley marco en la que se tienen que poner de acuerdo los municipios con el Gobierno de la provincia”, sostuvo, además de advertir que “basta y alcanza con que un municipio no esté de acuerdo para que no exista la posibilidad de avanzar”.

En San Juan, en sintonía, los intendentes esperan con interés los resultados del censo, a partir del cual podría cambiar el status de algunos municipios -clasificados como de primera, segunda o tercera categoría- y por ende su nivel de recepción de recursos desde la provincia.

“Creemos que nuestro municipio ha crecido en la cantidad de habitantes por la demanda actual que tenemos en los servicios; ésto va a inferir en nuestra coparticipación y en que podamos hacer otro tipo de trabajos”, dijo por caso el jefe comunal de Angaco, Carlos Maza Peze, en declaraciones consignadas por Diario Huarpe.

“En la Ley de Coparticipación, muchos de los ítems que se tienen en cuenta tienen que ver con este relevamiento censal, por lo cual la fidelidad de los datos permitirá tomar mejores decisiones”, afirmó por su parte la ministra de Hacienda y Finanzas del sanjuanino Sergio Uñac, Marisa López, en el marco de una reunión del comité censal local con municipios.

Desde Chubut, en tanto, el vicegobernador Ricardo Sastre anticipó días atrás el fuerte debate que asoma. “El censo traerá también algunas cuestiones a la hora de ver los fondos por coparticipación; en el caso de Madryn, la ciudad sigue cobrando apenas por arriba de los 80 mil habitantes y todos sabemos que el censo estará muy por encima”, dijo, además de resaltar que “hay ciudades que se han visto muy perjudicadas y que deberían haber recibido muchos más fondos coparticipables”.

La importancia del censo en la discusión fue destacada además por el ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli. “El porcentaje que recibe cada municipio va determinado por los censos; el último fue el 27 de octubre de 2010 y sabemos todos lo que pasó ese día, y que hubo localidades donde se frenó”, dijo a La Opinión Austral, en referencia al fallecimiento al inicio de esa jornada de Néstor Kirchner.

“Ahora, el censo de este año nos dará otra unidad de medida, que es la que está por ley actualizada, donde hay poblaciones que han crecido un montón y otras que no han crecido”, señaló el funcionario de Alicia Kirchner, quien tras los vaivenes pandémicos y electorales ancló en este año la discusión política en torno al reparto.

Esa nueva foto dará indicios sobre cómo debe quedar el reparto secundario de recursos automáticos (la comparativa entre municipios).

La otra discusión es en torno a la distribución primaria (la tajada total que reparte la provincia a los intendentes). “Seguramente hay que disponer de más recursos para que los municipios puedan pagar las cajas; algunos por situación financiera lo pueden hacer y otros no”, sostuvo Perincioli, aunque con foco en “no desfinanciar totalmente la provincia”.

Fuente: Ámbito