El emotivo homenaje de Miley Cyrus a Taylor Hawkins

Miley Cyrus realizó un emotivo homenaje al baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins durante su presentación en el Lollapalooza Brasil en San Pablo.

“El espectáculo de las últimas noches en Brasil está dedicado a mi amigo y leyenda Taylor Hawkins”, había adelantado la cantautora de de 29 años.

Durante el recital, Miley le dedicó a Hawkins la canción “Angels Like You” (Ángeles como tu), mientras detrás de ella se mostraba una foto en blanco y negro del musico detrás de una batería. La cantante lució muy emocionada, al borde de las lágrimas.

“Así es como siempre te recordaré”, escribió Miley en Instagram.

Más tarde, recordó un momento feliz con el baterista, fallecido el viernes, mientras él tocaba la clásica canción de The Pretenders, “Brass In Pocket”.

“Mi recuerdo favorito con Taylor es bailar alrededor de su batería mientras él tocaba esta canción...”, escribió, junto a una foto de la portada del álbum.

“Reproduciéndolo en repetición imaginándonos riéndonos... Amor para siempre”.

Antes de su concierto del sábado, Miley se sinceró con sus fanáticos sobre lo mal que se había sentido en los últimos días, que solo se vio agravada por la muerte de su amigo.

“Brasil…. He tenido unos últimos días realmente estresantes emocional y físicamente. Después de tener mal de altura, mi avión fue alcanzado por un rayo y la primera persona con la que hablé después del vuelo ya falleció … “, tuiteó, aparentemente refiriéndose a Hawkins.

“¡Cuando llegué a donde iba tenía bronquitis!”, añadió.

El show de Miley en Basil

Ella escribió que era mejor ser “honesta” con sus fans y continuó: “Solo quiero que el programa de esta noche sea PERFECTA para ustedes... pero sé que ninguno de ustedes me ha amado por ser perfecta... en realidad he sido lo opuesto. Me han amado a través de todas mis luchas pasadas y sé que me apoyarán ahora”.

Miley admitió que había considerado simplemente cancelar el programa y seguir adelante.

“Mi mente quiere correr... Pero mi corazón y mi alma NUNCA se irían de Brasil sin brindarles el mejor espectáculo posible”, escribió. “No está alineado con mis valores no cumplir mi palabra. ¡Les prometí un SHOW y habrá uno! Hay mucho que celebrar y emocionarse...”.

“Me siento con el corazón roto y ‘humano’ hoy... ¡Pero me estoy poniendo mi traje de superhéroe y voy a ser fuerte no solo para USTEDES sino para MÍ! ¡Quiero vivir mi verdad Y MI MENSAJE! ¡No rendirse nunca!”, continuó, antes de compartir otra dedicatoria.

“El show de esta noche es en honor a mi amigo Taylor Hawkins. ¡El tipo más malo que conozco que querría que brillara y cantara FUERTE por amor al rock n roll! Obtuve esto con un poco de ayuda de mi amigo TH arriba y de todos ustedes. Vamos a hacerlo”.

Hawkins, de 50 años, murió habitación de hotel en Bogotá, Colombia, luego de la presentación de la banda en la edición chilena de Lollapalooza, antes de que los miembros se dirigieran a Brasil para encabezar la noche final del festival de San Pablo el domingo.

Un comunicado de la Fiscalía General de la República en Bogotá indicó que se encontraron rastros de opioides, benzodiazepinas y antidepresivos en el cuerpo de Hawkins, pero aún no se sabe si jugaron algún papel en su muerte.

El rockero había luchado previamente con problemas de abuso de sustancias al principio de su carrera.

Fuente: Infobae