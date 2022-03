Nootrópicos, las polémicas pastillas que prohibió la ANMAT

Esta semana, los nootrópicos se convirtieron en un tema público, luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibiera la venta de siete productos comercializados por la web Noopept Argentina.

Estos se presentaban como "suplementos dietarios" destinados a mejorar la "focalización, concentración y memoria", y hasta a contribuir a la "reparación después de una lesión cerebral".

Luego de estudiar su composición, el organismo de control oficial determinó que debían ser evaluados como "medicamentos" y que podían ser potencialmente "peligrosos para la salud".

En el mundo, los nootrópicos se tornaron cada vez más populares. Sin embargo, tanto su definición como su efectividad están ampliamente discutidas entre los profesionales de la salud.

¿Es posible "hackear" la mente para que rinda más?

De té a recetas archivadas: ¿qué son?

El término (del griego nous -mente- y tropein -tornar-) fue acuñado hace medio siglo por Corneliu E. Giurgea, creador del piracetam. Este psicólogo y químico buscaba, entre otras cosas, acrecentar el metabolismo de las neuronas, restaurar la estructura de sus membranas y evitar el estrés oxidativo.

Muchos asocian los nootrópicos únicamente a "drogas inteligentes", formuladas en laboratorios. Pero su lista es grande y genera controversias.

El té matcha (verde), propio de ceremonias y cada vez más de moda, también entra en la lista, Foto: Juan Manuel Foglia.

"Los nootrópicos son una serie de medicamentos y suplementos dietarios que elevan las capacidades cognitivas. Su función es incrementar la concentración, la memoria y, supuestamente, reparar las células neuronales", explica el neurólogo Andrés Lotocki, del Instituto de Neurociencias Buenos Aires (INEBA).

Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), señala que varios ingredientes de origen natural -distribuidos no solamente en farmacias- están incluidos dentro de la clasificación.

Es el caso del té matcha; las semillas de guaraná; y la colina (presente en el brócoli y coadyuvante de procesos cognitivos). O el gingko biloba (suplemento muy popular usado para potenciar la actividad mental); el ginseng (por su reputación como energizante); la L-Carnitina (contenida en los espárragos); y la L-Tirosina (que puede hallarse en la palta e influiría en la generación de dopamina).

Algunos ingredientes de origen natural también son considerados por algunos como nootrópicos. Es el caso de la colina, presente en el brócoli. Foto: Shutterstock.

Algunos investigadores -no todos- incorporan al catálogo una serie de vitaminas y minerales "de la A a la Z", como el hierro, el yodo, el magnesio, el zinc.

Claro que hay muchos medicamentos que completan el repertorio. Lotocki, a cargo del área de trastornos de sueño y neurofisiología de INEBA, afirma que prácticamente no acude a ellos. Los reserva para enfermedades en las cuales su incidencia ha sido probada por diversos estudios.

Es el caso del modafinilo, considerado un psicofármaco, para tratar la narcolepsia (somnolencia excesiva durante el día); o el donepezilo, para el Alzheimer. Ambos requieren una receta archivada.

Andersson nombra, a su vez, el impacto positivo del metilfenidato (indicado solo por médicos autorizados por la ANMAT, con receta triplicada) en algunas personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad.

Los usos mencionados parten de diagnósticos claros, respaldados por expertos, quienes seleccionan las drogas para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

¿Qué pasa cuando se priorizan otros fines, como llevar al máximo las capacidades y el manejo del tiempo?

La salud integral se corre del eje. En cambio, entran en juego cuestiones sociales ligadas a un mundo educativo y laboral demandante y agotador, donde los flujos de información dificultan la atención en una sola tarea.

Sociedad del rendimiento

Hace 90 años, Aldous Huxley publicó una de las distopías más famosas de la literatura: Un mundo feliz.

En la novela, una sociedad tecnológicamente avanzada convive con una profunda desigualdad y un vacío existencial tapado por el consumo constante de una droga para mejorar las emociones.

Ficción y realidad. La tendencia a tasas elevadas de medicación por estrés, ansiedad y depresión es una realidad del siglo XXI.

El filósofo Byung-Chul Han habla de una "sociedad del rendimiento", complementaria a una "sociedad del cansancio" y a una "sociedad del dopaje". Los fármacos, desde su visión, son una suerte de combustible mental.

En polvo, pastillas o gotas, los nootrópicos proliferan para aumentar el rendimiento y mitigar el cansancio. Foto; Shutterstock.

En las universidades norteamericanas de primer nivel, al igual que en el Silicon Valley -sede de las principales compañías tech- los nootrópicos desembarcaron con éxito. Los piden desde ejecutivos hasta programadores y estudiantes sobreexigidos.

"En EE.UU. son muy comunes, más que en Europa o Sudamérica. Creo que tiene que ver con un tema comercial, pero además estos suplementos encajan muy bien en poblaciones sumamente competitivas y, dentro de estas, en sectores donde se valoran la flexibilidad y la productividad", aclara Andersson.

Cansancio, conectividad y carrera por la productividad. Tres conceptos claves del siglo XXI. Foto: Shutterstock.

Allí, la ingesta de Adderall, como marca paradigmática, no deja de crecer. Este medicamento compuesto por anfetaminas y dextroanfetaminas y destinado supuestamente a personas con trastornos por déficit de atención, no se vende en Argentina.

Promesas sobre el bidet

Ante la pregunta sobre la efectividad de los nootrópicos, Lotocki dictamina: "Es muy relativa. Depende de cada producto y de la respuesta de los individuos particulares".

Andersson, investigador y docente, ahonda en la falta de estudios formales, a "doble ciego" (donde ni pacientes ni médicos saben quién recibe medicamento o placebo), multicéntricos, y con una casuística importante.

Salvo excepciones, priman los trabajos menores, contradictorios entre sí, con evidencia cruzada. En algo acuerdan los especialistas consultados: contra cierta creencia o ilusión, ningún nootrópico -natural, sintético, de venta libre o recetado- hace a la gente "más inteligente".

Muchos ofrecen sostener la atención durante más tiempo, lo cual objetivamente elevaría el rendimiento. Pero no cambian el coeficiente intelectual.

¿Zona de peligro?

Pese a que el pionero Giurgeae subrayaba que los nootrópicos debían demostrar pocos efectos colaterales y baja toxicidad, hay algunos que resultan riesgosos.

Andersson comenta que, según la Asociación Estadounidense del Centro de Control de Envenenamientos, la intoxicación por los nootrópicos más comunes creció más de siete veces en ese país entre el 2012 y el 2017.

La automedicación y la dependencia a los suplementos o medicamentos: un riesgo creciente. Foto: Getty Images.

"Con respecto a la Argentina, no hay muchos datos. La gente a veces toma ciertos nootrópicos y no lo dice", argumenta Lotocki, quien elige no ser muy específico con las denominaciones o etiquetas, justamente para evitar la automedicación.

Y plantea que incluso suplementos y vitaminas favorables para ciertos cuadros deben ser recomendados por profesionales con experiencia y formación en el tema. Como parte de tratamientos, pero no a modo de soluciones mágicas.

El médico cree que el mensaje más importante es que el conjunto de nootrópicos constituye una suerte de "bolsa de gatos", cuya efectividad sigue siendo un enigma.

"No hay que casarse con ninguno", cierra.

FUENTE: Clarín