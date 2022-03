Lionel Messi habló sobre su futuro después de Qatar 2022

“Después del mundial me voy a plantear muchas cosas", dijo el astro rosarino.

Sí fue su último partido en Argentina antes del Mundial de Qatar, los que estuvieron en La Bombonera se llevaron un gran recuerdo. Lionel Messi fue figura en la goleada de la selección argentina por 3-0 ante Venezuela y se llevó una ovación de toda la cancha. Pero una vez que terminó el encuentro, el capitán dejó una frase que sembró una interrogante sobre lo que será su futuro tras la Copa del Mundo.

“Queda Ecuador, no sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, los partidos que tenemos de preparación, en junio, septiembre, octubre”, analizó la Pulga.

“Después del mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”, agregó en diálogo con TyC Sports.

"No sé qué voy a hacer después del Mundial, pienso en lo que viene. Después de Qatar me voy a tener que replantear muchas cosas".#EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/Q4wJFhFY1u — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

Repasamos los goles

Una vez más, Messi fue determinante para la victoria del conjunto de Lionel Scaloni. Durante la primera parte, fue el jugador más activo del equipo que se fue al descanso con la ventaja de 1-0. Ya en el complemento, tras el ingreso de Ángel Di María, revolucionó a la defensa venezolana muy cerca del área rival.

Es más, Fideo le dio una habilitación perfecta para el astro rosarino: el número 10 la paró de pecho y, de derecha con un disparo pifiado, definió el duelo con el tercer gol para la Albiceleste. “La verdad que esperaba poder estar con la gente después de estos últimos tiempos que venimos pasando, lindo para disfrutarlo y lo hicimos todos”, mencionó tras el triunfo.

Presente en el PSG y en la selección

Luego de la eliminación del PSG ante el Real Madrid en la serie de octavos de final de la Champions League, Messi fue muy criticado en Francia. Es más, hasta llegó a ser silbado en el Parque de los Príncipes por los fanáticos del conjunto parisino. Todo lo contrario le sucede en en territorio argentino cada vez que pisa su país natal.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada vez me lo demuestra más. Soy un agradecido, después de la copa fluye todo natural, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Terminamos este último día, porque no creo que podamos volver a Argentina antes del Mundial”, sentenció el astro que se despidió del público en la cancha de Boca con una sonrisa y unas declaraciones que abren una incógnita sobre su futuro después del Mundial.

Fuente: Infobae