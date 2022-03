La tierna foto de Alberto Cormillot con su hijo Emilio

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini llevan dos años de casados, y fruto de su matrimonio nació Emilio, su primer hijo juntos. La pareja le demuestra todo su cariño al bebé de cinco meses que cautivó sus corazones, a través de tiernos posteos en las redes sociales.

En este viernes enternece twitter una foto que compartió el médico junto a su pequeño bebé.

¡Les deseamos que tengan un buen fin de semana! pic.twitter.com/eyhHfg7gEA — Alberto Cormillot (@DrCormi) March 25, 2022

Alberto Cormillot y Estefania Pasquini : una historia de amor

Con motivo del segundo aniversario de su boda con el reconocido médico, hace algunos días la nutricionista se expresó: “Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases”, comenzó escribiendo la mujer en un posteo que acompañó con cinco fotografías de la pareja y el bebé. Con el mismo estilo, y a propósito de la fecha en cuestión, continuó enumerando esas sensaciones propias del enamoramiento. “Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases”.

Hasta ahí, parecía un mensaje contradictorio teniendo en cuenta la importancia de la fecha para el matrimonio. Pero a partir de este punto, la nutricionista comenzó una larga lista de motivos por los cuales sí valía la pena dar el sí: “Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario”, señaló.

En el mismo sentido, Estefanía continuó mencionando las señales que a su juicio le abrían la puerta al matrimonio. “Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días”, añadió en el emotivo texto, en el que las palabras se mezclaban con los corazones. “Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo”, cerró.