Enojo en las redes: Doja Cat ofendió a sus fans en Paraguay

Doja Cat tenía planeado tocar en un festival en la capital paraguaya. Sin embargo, nada salió como fue esperado. El festival, previsto para el 22 de marzo, fue suspendido por mal clima y por lo tanto la rapera estadounidense canceló su show. Sus fanáticos decidieron ir al hotel para poder saludarla y conocerla pero la rapera estadounidense nunca apareció.

Los fans comentaron a través de las redes sociales que se habían sentido decepcionados por la poca empatía de la artista que no se acercó a saludarlos. Ante esto, Doja Cat utilizó su cuenta de Twitter para responder. Y ahí comenzó la polémica. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, dijo.

Ante esto, cientos de usuarios comenzaron a compartir sus videos del momento en que esperaron a la artista en el hotel y nunca salió. Muchos la compararon con Miley Cyrus, que fue otra de las artistas que vio su show suspendido, pero ella decidió dedicarle una canción a sus fanáticos a través de Instagram.

”Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. Pensabas que íbamos a ir nuevamente al otro día?”, le escribió una fan a lo que ella le respondió: “Lamento haber gastado todo el tiempo que me tome en alistarme para el show”, le respondió Doja. Otra usuaria subió una foto de la artista con el título “Enemiga pública #1 de Paraguay” y la artista nuevamente decidió contestar: “No lo lamento”, escribió.

Muchos artistas y referentes paraguayos salieron a defender a los fanáticos. Entre ellos, el mítico arquero e ídolo de Vélez, José Luis Chilavert. “Doja Cat, tu no has ganado nada. Paraguay es lo mejor”, comentó a través de Twitter y encendió aún más la pelea.

Por su parte, Doja Cat dejó de responder y decidió hacer un último descargo que preocupó a sus seguidores alrededor del mundo: “Se terminó. No me importa. Renuncio. No veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo esta muerto para mí; la música está muerta para mí. Soy una tonta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla. Dejen de seguirme”, redactó. A las pocas horas, decidió borrarlo.

Doja Cat se encuentra girando por Sudamerica

En el día de ayer la artista aterrizó en Brasil para continuar con su gira latinoamericana. Decidió borrar todos los tweets vinculados a la polémica con el público paraguayo. “Creo que no le dí un buen show a Brasil y lo lamento. Gracias amigos por venir los amo y gracias a Dios mañana tenemos otro show. Prometo que lo haré mejor”, dijo tras su presentación y por último escribió: “Esto no es para mí así que me retiro. Cuídense todos”

La cuenta de Twitter de Mercosur le respondió a Doja Cat

Una de las respuestas que más llamó la atención ante la pelea de Doja Cat con sus fans de Paraguay fue la de la cuenta de Twitter de Mercosur. Esta tarde, twiteó: “Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur” junto a unos emojis de banderas rojas. El mensaje se viralizó rápidamente y, a partir de su publicación surgieron varios memes. La artista estadounidense todavía no respondió.