Básquet tucumano: Denuncian a un árbitro por agresiones

Una situación bastante violenta se dio días atrás en el mundo del básquet de Tucumán cuando un árbitro agredió e hirió a un jugador con un arma cortante, según consta en la denuncia policial radicada por la presunta víctima.

Fue durante un cotejo de la categoría +30 entre Independiente y Redes Argentinas.

"El partido se jugó con normalidad hasta que al final del último cuarto él me saca del partido por falta técnica. Cuando terminó el juego, me acerqué a la mesa de control para hablar con él. Pide que me saquen", aseguró Marcelo a Los Primeros.

Y siguió, "afuera de la cancha él me insulta, me acerco. Él sacó algo del bolsillo y me pegó en la cara. Me fui a atender en el hospital Padilla y el doctor me dijo que pudo haber sido una llave".

El juez acusado es Antonio Briseño, se desempeña como árbitro nacional y es presidente de la escuela de árbitros de Tucumán.

Mirá la nota completa del móvil de Los Primeros