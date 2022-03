Milei se mostró dispuesto a armar una alianza con Macri

El diputado nacional y referente de Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a decir hoy que nunca sería parte de Juntos por el Cambio, aunque sí remarcó que haría una alianza con Mauricio Macri. Para ello solo puso una condición: que el expresidente abandone el bloque que él mismo fundó. Además, se refirió a la carrera presidencial de 2023 y dijo que se ve presidenciable y “dando la pelea por la libertad”.

“La posibilidad de que yo esté dentro de Juntos por el Cambio es cero”, advirtió Milei hoy en declaraciones radiales y explicó que para él son demasiado socialdemócratas.

En el marco de una entrevista con Radio 10, argumentó: “No puedo tener nada en común con las palomitas tibias socialdemócratas del tipo Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, ni nada con los radicales porque son la Internacional Socialista, ni con la Coalición Cívica porque son más de izquierda que los radicales, lo son tanto que deberían agruparse con el kirchnerismo porque son colectivos de distintos modales”.

Por otra parte, explicó que como contrapunto de esos espacios políticos “hay una opción basada en las ideas de la libertad que podría incluir a los liberales, al peronismo federal y al republicano, al de Carlos Saúl Menem y a los ‘halcones’ de Juntos por el Cambio”. Sobre estos últimos, adelantó: “Si quisieran venir, yo los recibiría”.

En ese punto, dijo: “Mauricio Macri tiene un discurso liberal clásico, no tendría problema que se viniera a nuestra estructura si quiere, pero tendría que tener el compromiso de poner en marcha las ideas de la libertad, porque después terminás siendo condicionado por socialistas de distintos pelajes como Larreta, los radicales o la Coalición Cívica”.

Según Milei, la estructura actual de JxC no es apta para gobernar de manera exitosa. “Yo tuve una charla con él [por Macri] y en ese momento yo no tenía el peso político que el paso del tiempo me está dando, solo hablé de economía. Pero le preguntaría si cree que puede gobernar con esa gente al lado, es inviable”.

Así, afirmó que haría una alianza con Macri pero con una condición: “Él está dentro de ese esquema de centro-izquierda, ese armado. Si da el salto Macri, yo no tendría un problema de hacer una alianza, pero el punto es si él quiere dejar JxC”.

Críticas y halagos de Macri a Milei

Tras las elecciones legislativas de septiembre del año pasado, en donde se vio un triunfo de JxC y una muy buena performance de Libertad Avanza, Macri había comenzado a coquetear con que la fuerza de Milei se pudiera sumar a su coalición, aunque diferentes referentes se mostraron en contra, como el senador Martín Lousteau.

Ya en la recta final de la campaña hacia las elecciones de medio término, el expresidente había dicho: “Las ideas que expresa Milei son las que siempre expresé yo”; luego del triunfo, le hizo otro guiño al libertario: “Para 2023 falta mucho. Como buen liberal que soy, no me gusta que me digan que ‘no puede ser’, pero tampoco, ‘usted tiene que ser’”.

No obstante, en aquellos meses, cuando el discurso de Milei apuntaba contra la clase política, los dichos de Macri también fueron bastante críticos. “Javier Milei es una versión mucho más extrema, que roza el anarquismo, con la que no me siento identificado”, declaró por entonces el expresidente.