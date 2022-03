Mica Viciconte mostró la carita de su hijo por primera vez

Mica Viciconte está a muy de poco de convertirse en madre primeriza y posiblemente ser la ganadora de "MasterChef Celebrity", obvio que debe estar ansiosa. La mediática desde que anunció su embarazo no para de compartir hermosas postales en sus redes sociales.

Vídeos y fotos de su pancita para que queden en los mejores recuerdos cuando Luca nazca. Durante todo el proceso de embarazo, Mica en más de una ocasión tuvo un antojo y lo hizo público: "Necesito que haya en la heladera fruta. Capaz que me levanto a la noche y me como una uvita, me refresca, siempre me gustó la fruta pero se potenció con el embarazo. Dentro de todo, fue un antojo bueno".

También confesó que se encontró mucho más sensible: "Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad".

Sentimientos durante el embarazo

El 8 de marzo, justo para el día de la mujer, Mica Viciconte compartió con sus seguidores de una manera muy transparente como se siente: "Se empieza a sentir el cansancio, dolores de espalda pero comienza la ansiedad. Las ganas de conocer a @lucacubero. Todas las noches con sus pataditas a cada minuto. Que rápido pasan las semanas".

Emocionada, hace algunas horas Mica volvió a darles una gran felicidad a sus fanáticos al compartir por primera vez una foto de la carita de Luca Cubero que pudo obtener de una ecografía 5D: "Ayer nos hicimos la 5D para ver la carita de @lucacubero. Qué lindo momento y súper emocionante. Se tapaba bastante la carita".

Luego Viciconte posteó una foto de ella cuando era pequeña y una de Fabián Cubero para preguntarle a sus seguidores quién era el más parecido con Luca: "Para ustedes, ¿a quién se parece @lucacubero a : Foto 2 @micaviciconte Foto 3 @fabiancuberooficial? Qué ansiedad".

Fuente: Paparazzi