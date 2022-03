“Un lugar seguro”: otro éxito de Turquía en Netflix

¿Una rom-com con enfermedad terminal? Suena raro, pero Un lugar seguro (In Good Hands, Sen Yasamaya Bak) logra sacar el conejo de la galera con una estructura que se apoya en los personajes principales. Esta producción de Turquía, que sube en el ranking de Netflix, recuerda a Toda la vida en un año (Life in a Year), pero en realidad parece alinearse más entre los recientes éxitos del cine de ese país, como El violín de mi padre.

La mala noticia se conoce desde el comienzo: Melisa (Asli Enver) se presenta como una muchacha alegre y alocada que acaba de ser diagnosticada con una enfermedad terminal. Tiene un hijo pequeño, Can (Mert Ege Ak), vivaz y consentido, que no va al jardín de infantes porque no quiere y que la acompaña a su trabajo como mesera porque son muy unidos. Las palabras del médico hacen volar por los aires su estructura perfecta de madre sola: al cabo de cinco meses, cuando se le agote el tiempo, ¿qué será del niño?

El guión de Hakan Bonomo hace que Melisa rechace la oferta de su mejor amiga, Fatos (Ezgi Senler), quien trabaja con ella, de cuidar a su hijo tras su muerte. Fatos le insiste entonces con las apps de citas: ¿qué tal un padre para Can?

El plan seguramente disgustaría al niño, que se siente muy a gusto como único hombre en la vida de su mamá, pero nadie se lo informa, del mismo modo que nadie le dice sobre el futuro sombrío que lo espera pronto. El chico, sin embargo, es lo suficientemente perceptivo como para prenderle fuego al mantel de la mesa en la que Melisa come con Firat (Kaan Urgancıoğlu), un empresario seductor y grosero.

Se conocieron —aunque sobre esto la trama se guarda una vuelta de tuerca hacia el final— en una cafetería, cuando Firat, detrás de Melisa y Can en la fila, se mostró impaciente y maleducado, más niño que el niño. Poco después Melisa volvió a verlo, en la portada de una revista: es una especie de magnate de las bicicletas. De pronto ese hombre, que le ha dicho “monstruito” a Can, se le cruza en la vida de distintas maneras.

Melisa va a buscarlo a un night club, donde el desagrado mutuo los lleva a una competencia de shots de vodka. La noche termina en un muelle de Estambul, con una conversación más civilizada que la de la cafetería. Aunque —para subrayar la parte com que sigue a rom en el género— él le pregunta en un momento: “¿Qué? ¿Acaso te estás muriendo?”.

El público se identifica

El trío improbable se va ensamblando —Can rompe un escaparate y Firat debe ayudarlo a huir; cuando el niño adopta una perrita le pone de nombre Firat— mientras el tiempo pasa. La dirección de Ketche (conocido por las series Teskilat y Sampiyon, además de la película Muslum) pone el acento en la densidad de los personajes, lo cual permite no sólo que el público se identifique con mucho de lo que cada uno de ellos siente, sino que la trama tenga momentos absurdos y encantadores como la obsesión de Can por acumular papel sanitario.

Desde la taquillera Love Story se sabe que las historias de amor con muerte anunciada tienen sus seguidores, y Un lugar seguro no los defrauda. Pero también suma una fuerte dosis de humor, que aporta luminosidad a la tragedia e imita lo agridulce de la vida real.

Fuente: Infobae