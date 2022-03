Cafiero: "Hay que articular el modelo de país que queremos"

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, llegó a Tucumán acompañado del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y fueron recibidos en Casa de Gobierno por el Gobernador, Osvaldo Jaldo. Juntos recorrerán e inaugurarán obras acompañados por la diputada Victoria Tolosa Paz y el titular del Enohsa, Enrique Cresto.

Cafiero advirtió que en el Gobierno nacional admiten "un gran problema", que es "la inflación". "Tenemos que atacar (este tema) para que todo el esfuerzo que se está haciendo en esta recuperación de Argentina no se vaya por la canaleta de los precios", analizó.

El canciller, al ser consultado por el rechazo del kirchnerismo al acuerdo con el FMI, consideró que, más allá de las discordancias, se debe avanzar sobre la base de las coincidencias.

"Lo que tenemos por delante, como hombres y mujeres de la política, como militantes del peronismo y del Frente de Todos, es seguir articulando, entre las diferencias, el modelo de país que estamos defendiendo", afirmó Cafiero en Tucumán.

Además, admitió: "me hubiera gustado que todo el Frente de Todos vote el acuerdo con el Fondo". Sin embargo, afirmó que "eso no me impide ver que el mismo proyecto de país que defiende Cristina, que defienden Máximo, La Cámpora y los compañeros que no acompañaron ese acuerdo, es la misma idea de país que defiendo yo y que interpela al peronismo", aseguró.

La llegada de Cafiero a Tucumán