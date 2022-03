¿Fue gol? Polémica por el audio del VAR de Uruguay-Perú

Transcurría el minuto 91 del partido que Uruguay le ganaba por 1-0 a Perú en el estadio Centenario, por las Eliminatorias. Ese resultado le daba a la Celeste el pasaje a Qatar 2022 sin escalas. De repente, un centro desde la banda izquierda de Miguel Trauco es contenido con dificultad por Sergio Rochet, arquero charrúa.

El guardavallas da uno, dos tres...varios pasos hacia atrás y se mete en su arco. A simple vista, la pelota ingresa y parece el empate peruano. No hay tecnología de línea de gol para detectarlo. La jugada es de VAR. El árbitro Anderson Daronco deja seguir, a la espera de lo que le digan sus asistentes desde la cabina. A continuación, el diálogo publicado este viernes por la Conmebol.

“Calma, chequeen eso”, pide Anderson Daronco, árbitro principal de Uruguay-Perú. Los jugadores del equipo incaico piden gol con desesperación. La jugada es tecnológica. “¿Para vos qué es?”, pregunta el juez principal al asistente número dos, Kleber Gil. “Gol, check, check”, dice Gil. “Deja seguir y vamos a chequear con calma”, aconseja Wagner Reway, el árbitro principal de VAR. Mientras dura la revisión silenciosa, el juego continúa.

“Esta, vuelve, vuelve...adelante, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá”, agrega Reway mientras el juego continúa. “No entra todo, vamos a enviar esta imagen”, concluye, mientras ve en primer plano la pelota y la línea de sentencia. En el partido no hay tecnología de línea de gol, lo que obliga al VAR a decidir qué ocurrió en la jugada. Concluida esa polémica, el VAR se ocupa de una posible mano en el área peruana. La polémica del gol fantasma queda atrás y el juego continúa, pese a la protesta peruana.

El diálogo entre el árbitro principal y el VAR

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.

La pregunta es por qué en un partido trascendental de eliminatorias no hay tecnología de la línea de gol para resolver este tipo de jugadas. La Conmebol confirmó en la madrugada del viernes lo que quedó claro con los audios publicados: las polémicas sobre si la pelota entró o no se resuelven con las cámaras disponibles, y no con el chip implantado en la pelota como se hace en las principales ligas europeas. No hubo una explicación oficial acerca de la razón por la que aquella tecnología aún no fue implementada en estas tierras.