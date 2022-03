López Murphy y su dura acusación contra el kirchnerismo

Luego de que Máximo Kirchner lanzara una polémica frase contra el electorado porteño, al que acusó abiertamente de "tener la tendencia de votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura", el diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy no se quedó callado y respondió con un duro mensaje al líder de La Cámpora y a la oposición asegurando que "son socios de dictaduras".

En el marco de una nueva jornada por el Día de la Memoria, a 46 años del golpe militar de 1976, la contundente declaración de Máximo Kirchner sobre los votantes de Ciudad de Buenos Aires y la dictadura fue rápidamente contestado por el referente de Republicanos Unidos, López Murphy, quien no dudó en expresarse en Twitter.

"Ahí están, los que los 24 de marzo se disfrazan de defensores de derechos humanos pero son socios de las dictaduras de Ortega en Nicaragua, Díaz Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, y admiran al Che Guevara. Sigan desparramando odio, nosotros les daremos una lección de democracia", sostuvo el diputado nacional.

Qué había dicho Máximo Kirchner

El 24 de marzo desde la marcha por el Día de la Memoria, el hijo de Cristina Kirchner brindó una entrevista a militantes, y allí expresó: "Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos y que directamente reivindican el accionar de la dictadura".

"Quiero que la Ciudad de Buenos Aires, vote como vote, no pierda la sensibilidad, después lo que quieras, pero hay cosas que no se pueden negar", completó el ex jefe de la bancada oficialista en Diputados.

López Murphy no fue el único que repudió sus dichos

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los que salió a responder a las declaraciones de Máximo Kirchner, y lo hizo mediante redes con un hilo dedicado al tema: "Hay límites que no se deben pasar. Decir que 'los porteños tienen la tendencia de votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura' es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar".

Luego agregó: "Y mucho menos un día como hoy, al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia. En 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre".

"Los porteños, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, queremos justicia y no repetir nuestra trágica historia", remarcó el jefe de Gobierno porteño, y luego añadió: "Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros".

Por su parte, María Eugenia Vidal señaló al respecto que "hace 4 meses el 70% de los argentinos no votaron al Frente de Todos. En un día como hoy, en lugar de reivindicar la democracia otra vez atacan a los que pensamos distinto. No nos van a someter".

También dio su postura acerca de estos dichos, el dirigente del PRO, Jorge Macri, quien enfatizó: "La metodología de agredir, señalar y discriminar a quien piensa distinto y no te vota es más propia de un dictador fascista que de un demócrata. Por cierto ocupa un cargo gracias a la democracia a la que agrede".

Fuente: Perfil