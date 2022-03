Alerta en Kiev por el aire contaminado por los bombardeos

Se siente por momentos un olor a bencina quemada en el aire. Hay una espesura poco frecuente que le borra nitidez al paisaje. Mirando a la distancia, en esta sucesión de días soleados que le vienen tocando a Kiev en el inicio de la primavera, se adivina una franja gris asentada en el horizonte. Niebla con humo y partículas químicas: un smog inquietante.

Los incendios provenientes de la zona de combates encarnizados, ubicada a tan sólo kilómetros de la capital de Ucrania, comienzan a impactar en las rutinas de la gente que no abandonó la ciudad. Se respira ese humo en Kiev. Las autoridades no consiguen explicar qué es aquello que provoca un hongo que expele contaminación. Sin dudas, son incendios desatados por bombardeos pero resta una certeza acerca de qué es lo que arde.

Es el humo de la guerra, derivado de los enfrentamientos entre tropas ucranianas que resisten y la infantería rusa que ataca, fracasa, vuelve atacar y se repliega. Allí en Bucha y en Irpin, a un mes de iniciado el conflicto, los incendios se volvieron algo frecuente. Los bomberos no dan abasto y no cuentan con equipamiento moderno para controlar con eficiencia las llamas. Hacen lo que pueden, en una guerra que se ralentiza pero no cede y que les hace crecer la demanda día tras día.

Hasta el día 1 del conflicto, la capital de Ucrania tenía una fuerte agenda ambiental. Se discutía la transición energética hacia modos renovables y uno de los principales debates tenía que ver con la tala indiscriminada de bosques para la fabricación de muebles. Incluso había denuncias contra IKEA, el coloso de la vida doméstica sueca, por vender muebles con madera de los bosques de este país.

La juventud activista impulsaba denuncias contra empresas por contaminación ambiental y cruzaba sus temas urgentes con la agenda de género. Esta era y sigue siendo una nación con las mismas discusiones que atraviesan al mundo occidental, insertada naturalmente en el mundo y buscando estarlo todavía más. Ahora es en las redes sociales donde empiezan a viralizarse las denuncias por esta contaminación inesperada: los humos de la guerra. Las principales especulaciones dicen que podría tratarse de plantas petroquímicas incendiadas y fuera de control. Pero los combates en ese área todavía no permiten trabajar directamente sobre el asunto. .

Mientras tanto, ayer por la tarde se conoció un comunicado de las gobernación de Kiev en el que se confirma el escenario y se pide expresamente a la población evitar el aire libre. Hay que recordar que actualmente Kiev está habitada por el 50% de sus habitantes. Es la gente que decidió no abandonar sus casas y hacer frente a la guerra desde aquí. En las zonas más seguras de la ciudad, se ven niños jugando en algunos parques. No con la algarabía y el despliegue de un tiempo de normalidad, pero sí tímidamente acompañados por sus padres.

El comunicado de las autoridades

Deberán regular esos paseos, a juzgar por lo que sugiere el siguiente comunicado de las autoridades:

"¡Atención! Se insta a los habitantes de Kiev a cerrar las ventanas: los distritos de Svyatoshynsky y Golosiivsky se ven afectados por un incendio en la región de Kiev. Las autoridades de la ciudad instan a los ciudadanos a mantener las ventanas cerradas, especialmente por la noche y por la tarde. Además, si es posible, no permanezca al aire libre. Los sistemas de aire acondicionado y purificación de aire deben estar encendidos si están disponibles".

"Expertos también aconsejan hacer una limpieza en húmedo. Puede colocar recipientes llenos de agua alrededor de la habitación para aumentar la humedad. Se aconseja a los adultos que aumenten la ingesta de agua a 2-3 litros por día. Si experimenta tos y dificultad para respirar, llame al médico".

"¡Mantén la calma y sigue las fuentes oficiales de información!", concluye el comunicado. / Fuente: Clarín