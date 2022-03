“Aumenta la inseguridad rural” en el norte del país

La inseguridad rural es un factor de alta preocupación entre los productores ganaderos, en especial en el norte argentino. Más allá de que la agenda del sector agropecuario está fuertemente condicionada en este momento por el conflicto por las retenciones con el Gobierno, las movilizaciones del sector la suba internacional de precios de los granos por la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto del clima sobre los cultivos, entre otros temas, los delitos sigue en el orden del día.

Según las entidades gremiales de los productores, en Chaco denuncian a diario casos de abigeato en distintas zonas de esa provincia. Y ante la falta de personal policial, los agricultores y ganaderos decidieron comenzar a patrullar sus campos.

“La inseguridad rural tiene que resolverse de una buena vez”, dijo la presidenta de la Sociedad Rural de Villa Berthet, Chaco, Mariela Kasko, quien destacó que el aumento de este tipo de casos impacta de lleno en la economía de los productores.

“En nuestra provincia el 80% de los productores son pequeños y medianos y tienen no más de 200 cabezas de ganado. El abigeato no solo constituye un problema económico sino también de salud para el productor, tanto físico como emocional, porque estamos viendo que no duermen, porque vigilan todo el tiempo que no le saquen los pocos animales que tienen”, detalló la dirigente a Canal Rural.

Además, remarcó que los casos de inseguridad van en aumento y son cada vez más violentos. “No hay forma de frenarlos y esto es alarmante: siempre estamos corriendo detrás del delito. Los productores están saliendo a patrullar sus campos y los de los vecinos, y están arriesgando sus vidas”, recalcó.

En tanto, recalcó que la mayor preocupación es “la falta de compromiso” por parte de las autoridades y, en segundo lugar, las amenazas que reciben los productores si realizan la denuncia policial o piden ayuda a las entidades del campo.

Denuncian fallas en las investigaciones

Por su parte, Roberto Consolani, de la Confederación de Asociaciones Rurales de las Provincias del Chaco y Formosa (Chafor), indicó que los problemas de abigeato no se solucionaron. “Recibimos denuncias de los productores chaqueños semanalmente y a veces día por medio”, recalcó el dirigente.

Además, agregó que “el problema principal es que “la fiscalía no está funcionando”. Afirman que “no cuentan con un fiscal que investigue los casos” y pueda elevar el caso a un juez penal que determine una sentencia firme para los culpables.

Aseguran que “el modus operandi es siempre el mismo: se llevan los animales faenados por el campo o en el baúl de un auto o camioneta. Estos personajes delictivos siguen realizando delitos y el productor se encuentra permanentemente sorprendido con el robo”, remarcó Consolani.