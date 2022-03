Máximo a Fernández: "El Gobierno tiene que ser con la gente adentro"

Máximo Kirchner rompió el silencio este jueves durante la marcha por el Día de la Memoria y envió un mensaje a Alberto Fernández en medio de la interna del Frente de Todos. “Cuando la gente es parte de un Gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre”, dijo.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó la movilización multitudinaria de La Cámpora, que marchó desde la ex Esma hacia la Plaza de Mayo, en el aniversario número 46 del último golpe de Estado.

"Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro"

“Cuando le decíamos a la sociedad que había que soportar y no dejar que los fondos buitre ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que está pasando hoy. No faltó un canal de televisión para criticarnos por nuestra postura frente al FMI. Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro”, dijo Máximo Kirchner, señalando a la militancia de La Cámpora a su espalda.

El diputado nacional evitó referirse directamente a la durísima interna que atraviesa el Frente de Todos luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional.

El líder de La Cámpora se emocionó también al recordar a su padre y expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. “Él sembró y nosotros cumplimos”, dijo.

“Me emociona el convencimiento de querer un país mejor, cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Si todo es una mierda, vamos a pelear para que deje de serlo. Hay que salir adelante. La autocompasión es la peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad”, afirmó Máximo Kirchner.

FUENTE: TN