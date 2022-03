Scaloni palpitó el sorteo del Mundial de Qatar 2022

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló del sorteo de la Copa del Mundo que se realizará en los próximos días. Fue en la conferencia de prensa que se realizó este jueves en la previa del choque con Venezuela por las Eliminatorias.

"Ya ponerme el traje se me complica, me gusta estar cómodo, ja. Pase lo que pase va a ser difícil, no me pongo a hacer cuentas. Hay un programa que apretás y va cambiando continuamente y va simulando. Depende lo que va tocando te agarrás la cabeza o no. Pase lo que pase, cuando termine el sorteo tenemos que decir que es difícil porque es imposible que sea bueno. Hay que jugar con todos, hacerlo de la mejor manera. Un Mundial es una ocasión única y es tan impredecible que no se sabe lo que puede pasar", comentó.

Y bromeó, "Si tengo que pedir un deseo para el sorteo, es que me pasen directamente a octavos, ja".

La conferencia completa