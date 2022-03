Aseguran que lo que Paulo Londra le pasa a sus hijas no alcanza

La abogada representa a Rocío Moreno, madre de las dos hijas del músico, y explicó su postura en LAM. Qué dijo con respecto al conflicto entre la ex pareja

Paulo Londra y Rocío Moreno, su expareja, se separaron a principios del año pasado y no fue en buenos términos. Ella lo denunció días antes de que se convirtieran en padres por segunda vez. La niña nacida el 21 de febrero de este año se llama Francisca, y la primera, que nació el 17 de julio de 2020, se llama Isabella.

Rocio explicó como fueron sus últimos meses en la relación. Relató que Paulo la dejó sola, que salía a la noche y dormía hasta las 19. Hoy, distanciados por completo, Moreno lo demandó y busca una compensación económica.

Qué dijo Rosenfeld

La abogada, que es panelista de LAM y además defiende a la ex pareja de Londra, habló en el programa de Ángel de Brito sobre este controvertido caso. "Rocío no solamente tenía que atender su embarazo, sino que también a su otra pequeña", dijo, dando a entender que el cantante no había estado pendiente de ella en la última etapa de la relación que tuvieron. "La señorita Moreno reclama un techo para ella y sus hijas, además de dinero, ya que también cuando ella lo acompañó con su carrera, tuvo que dejar de lado otras cosas", explicó Rosenfeld.

Fuente: El Sol