Agustín Rossi sueña con la Selección ¿Debe ir a Qatar 2022?

"Fue el mejor partido de mi carrera", aseguró Agustín Rossi luego de su actuación en el superclásico del domingo. El arquero fue la gran figura del triunfo de Boca sobre River y confirmó su buen nivel. En la fecha anterior, ante Estudiantes, había atajado un penal con el partido 0 a 0.

Tanta repercusión mediática tuvo su performance en el Monumental que en las redes y también en la prensa se mencionó su nombre como posible candidato para la Selección Argentina.

Agustín Rossi: el arco más difícil del mundo

Este martes, en una entrevista con TyC Sport, a Rossi lo consultaron sobre esa posibilidad. Y se envalentonó. Al preguntarle sobre si el arco de Boca era el más difícil del mundo, respondió: "No sé si del mundo, pero acá en el fútbol argentino está casi al nivel del de la Selección. Así que muy feliz por el lugar que ocupo y me toca defenderlo de la mejor manera todos los fines de semana".

Esa comparación sirvió para meterse de lleno en el tema Selección y su anhelo por ser citado. "Si me toca rendir en el arco de Boca, las oportunidades van a llegar solas. Hace poco me tocó entrar en una nómina de último momento por la lesión de Franco. Creo que más allá de que haya sido por la lesión de un compañero, fue importante para mí recibir ese llamado y poder compartir plantel con los muchachos que venían de ser campeones de América. Uno nunca pierde las expectativas y trabaja todos los días para que llegue esa oportunidad", afirmó.

Para el Mundial de Qatar faltan menos de ocho meses y el arquero se jugará lo que queda para ser uno de los tres arqueros que lleve Scaloni. Dibu Martínez es el titular indiscutido y Franco Armani hoy tiene todas las fichas como suplente. El tercer lugar, por ahora, lo vienen peleando Juan Musso, Esteban Andrada y Gerónimo Rulli.

Agustín Rossi: sueño de Selección

"Soñar no cuesta nada. Uno tiene la ilusión y el deseo de poder ocupar un lugar de tanta magnitud como es la lista de un Mundial. Es algo único representar al país, más en un Mundial donde se espera mucho de la Selección. Eso tiene un plus. Las esperanzas están, el deseo también pero hoy estoy en el arco de Boca y tengo que responder para tener una chance", reconoció.

Rossi disfrutó del lunes libre en familia, junto a su flamante esposa Sabrina, y por la noche habló en ESPN sobre su actuación en el Monumental. “Cuando se me vienen mano a mano, soy de esperar mucho a los delanteros. Me tocó ser jugador cuando era chico, jugaba de 9, y eso me juega a favor.

En la primera de Julián, por ejemplo, él controla y me mira, yo estaba saliendo, y cuando él está por patear, me freno y se la tapo” , detalló, y aseguró que el cabezazo de Palavecino fue la más complicada del Súper: “Lo primero que pensé fue en salir a cortar el centro, pero al ver que la pelota sale alta empecé a retroceder e hice el máximo esfuerzo para poder sacarla”.

Agustín Rossi: el camino que siguió

Rossi hizo un repaso breve por su carrera. Su debut en Chacarita con 18 años, su paso por Defensa, el préstamo en Lanús, que lo ayudó a afianzarse en Primera, y su llegada a Boca con 15 partidos en Primera... “Ahora uno tiene más de 100 partidos en Boca y entiende las cosas de otra manera. Me toca defender el arco más grande de todos, no por las dimensiones, sino por lo que significa. Es un privilegio defender este arco” , avisó. Y se definió como “un arquero simple” , al que no le gusta “volar para todos lados”, pese a que eso le quita notoriedad.

En Boca lleva 112 encuentros oficiales, con 82 goles recibidos, cuatro títulos y diez penales atajados sobre 34 intentos. Supo esperar su oportunidad y, pese a algún que otro error, hizo olvidar rápido a Esteban Andrada y en septiembre del 2021 tuvo su primera vez en la Selección por la lesión de Franco Armani y la baja de Dibu Martínez por Covid. Héroe del triunfo contra River, el 1 de Boca vivió un lunes a full, con mensajes y mucha banca del hincha: “Fue la noche más feliz de mi carrera”. Y habló de su abrazo con Battaglia: “Me felicitó y me dijo gracias”.

FUENTE: Olé