Deberá pagar $80.000 por apuñalar a su suegro

Este miércoles se realizó una audiencia, en la que quedó firme un acuerdo de juicio abreviado, al que arribaron el Ministerio Público Fiscal, la defensa y un sujeto que cumplirá una condena de dos años de prisión condicional, bajo los cargos de Lesiones Graves.

El hecho en cuestión ocurrió el 2 de enero pasado, a horas 16:00 aproximadamente, en la localidad de Alderetes, en un miniservice que pertenecía a la hija de la víctima, ubicado en calle Laprida al 400. El hombre, ex suegro del imputado, se hizo presente en el local comercial, luego de que su hija le hiciera saber que su ex pareja, le había cerrado el negocio con candados para que no pudiera ingresar a trabajar.

El hombre fue con una amoladora rompió los candados e ingresó al lugar, para descubrir que en el interior se encontraba la una ex pareja de su yerno. Tras cartón, llegó el encartado al lugar portando una navaja con la que hirió a la víctima en la muñeca izquierda, lo que incapacitaría a la víctima.

Condena

La causa fue instruida por la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, a cargo del fiscal Pedro León Gallo.

En la audiencia, la fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía. Luego de la investigación, la causa concluyó con el reconocimiento de responsabilidad del imputado, que recibió una pena de dos años de prisión condicional, más dos años reglas de conducta y costas procesales.

Además, deberá realizar un pago de $ 80.000, en carácter de reparación por los daños causados, lo que fue pactado entre el defensor y la querella. El juez interviniente declaró admisible los términos del convenio y dejó firme la sentencia.