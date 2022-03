El buzo de Messi aumentó casi el 20% en un día

Lionel Messi es un crack dentro de la cancha. Sin embargo, afuera, marca tendencia. Y ésta no es una foto solo del presente. Desde hace ya varios años que viene luciendo prendas que luego son tendencia en las redes. El astro pasa por todos los estilo y looks. Si hay algo que no teme a pasar de la más extrema elegancia de Dolce & Gabbana a prendas de diseñadores más independientes

El jugador llegó a la Argentina para disputar la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Ni bien llegó Ezeiza se sacó uno foto con sus compañeros del PSG, Ángel Di María y Leandro Paredes. En la imagen que publicaron en las redes sociales sorprendió el look de los futbolistas, sobre todo el de Messi.

La prenda que eligió Leo para llegar al país es de la marca Dsquared2 y cuesta 520 euros según el sitio oficial de la marca. Lo curioso es que hace tres horas, estaba 420. La marca es de los hermanos gemelos Dean y Dan Caten. Ambos son canadienses pero están radicados en Milán Trabajaron con Versace y en la marca Diesel antes de crear su propia firma.

Desde hace ya varios años Messi elige la prenda que va a usar. Lo hemos visto en campañas para Dolce&Gabanna. En cada ceremonia de entrega del Balón de Oro sorprende con nuevos diseños de ropa, siempre junto Antonela Roccuzzo.

A comienzos de mes, el jugador sorprendió con una foto junto a Romeo Beckham, el hijo de David Beckham, quien estuvo de visita en París (donde su padre jugó en 2013) y aprovechó para retratarse con el astro argentino y con Neymar. Delantero como la Pulga, hoy parte del Fort Lauderdale CF de la USL League One (filial del Inter de Miami), el joven categoría 2002 quedó en un segundo plano al hacerse viral la imagen en las redes. Por la magnitud de la figura de Messi, claro. Y por su excéntrico outfit.

Leo lució un llamativo conjunto Dolce&Gabbana animal print rojo y negro, que según las publicaciones en Internet tiene un valor de 1645 euros (el equivalente a 1826 dólares). Y el look generó un sinfín de reacciones, positivas y negativas, en las redes sociales. También memes, por supuesto.

“El que es Messi y tiene plata se viste como quiere”, arriesgó aquella vez una usuaria en Twitter. “Amo que a Messi le importa cero qué ropa se pone”, añadió otra. “No importa si Messi se puso la frazada de león de tus viejos, sigue siendo fachero”, apuntó un tercero.

De etiqueta

La entrega del Balón de Oro que distingue al mejor jugador del año, es otro de los momentos donde Messi sorprende con su look. En noviembre del año pasado, Lionel llegó al Teatro del Châtelet de París con la ilusión de conseguir el séptimo de su carrera y así lo hizo. Sin embargo, el 10 causó furor entre los presentes y los televidentes de la transmisión no sólo por su presencia, sino también por su vestimenta.

Es que La Pulga acostumbra a llamar la atención con los trajes que viste en estas galas y hoy no fue la excepción: llegó con un traje negro con brillantes de Dolce & Gabbana que coronó con unos zapatos negros impolutos y un moño negro que se robaron flashes por todos lados. Sus hijos Mateo, Ciro y Thiago aparecieron con la misma vestimenta, y Antonella también se lució con un imponente vestido escotado dorado.

En la última entrega del Balón de Oro

En otras galas, Messi ya había sorprendido con su look al lucir trajes poco convencionales. En los dos primeros años en que fue designado como el mejor futbolista del mundo, eligió unos conjuntos más clásicos, pero en 2012 ya apostó por un traje estampado con puntos. En 2013 optó por vestir un smoking de color rojo, similar al del año siguiente, que fue morado brillante. En las ediciones más próximas, decidió volver al clásico negro con camisa blanca. El día que recibió su primer galardón lució una corbata, al igual que en la última, pero en todas las otras y en la de este año, apostó por el moñ

Ahora, causó sensación con un buzo que simplemente lleva un arco iris. Y todo con una sola foto. Messi y sus compañeros del PSG volaron desde París en el avión privado de la Pulga y se suman al plantel para el segundo día de entrenamientos, antes de los partidos con Venezuela (en la Bombonera) y con Ecuador (en Guayaquil).

