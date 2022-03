Gremios de Salud acordaron paritarias con el Gobierno

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó, este martes, la firma acuerdo salarial con el sector de salud. Participaron la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse y los ministros Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo) y Miguel Acevedo (Interior).

Tras cerrar el acuerdo con la mayoría de los trabajadores que dependen del Sistema Provincial de Salud, Jaldo destacó que: “Nos pone muy contentos cerrar las paritarias con Salud, teniendo algunos reconocimientos puntuales y reivindicaciones que el Sistema de Salud pública hace años lo venía pidiendo y que hoy consiguieron. Este es un esfuerzo también del Gobierno de la provincia donde dimos lo más que podíamos, lo que las finanzas y los presupuestos nos permitían, porque los acuerdos que se dan son para cumplirlos y nosotros a los sueldos los venimos pagando en tiempo y forma y así lo seguiremos haciendo.”

Y, en este sentido el gobernador destacó que “gracias al dialogo hemos podido llegar a un entendimiento, lo hicimos con sectores y gremios que por diferentes motivos no podían sentarse en una mesa de negociación. Les abrimos las puertas a todos, este es un gobierno que escucha y a las soluciones las damos dentro de nuestras posibilidades, pero no hay dudas que dialogamos con todos y lo seguiremos haciendo porque el sistema democrático es lo que nos indica”.

Acuerdo con ATSA

En el primer encuentro realizado en el Salón Blanco fue con el titular de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Renée Ramírez.

La ministra de Gobierno y Justicia estableció que la preocupación principal es priorizar que cada tucumano pueda tener el mejor nivel de atención en la salud. “Por decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, se realizó un reconocimiento monetario a todo el sector de la salud y el desempeño que tuvieron en estos dos años de pandemia que hemos transitados”, sostuvo.

La funcionaria destacó que el dialogo con los gremios sirvió para que “el personal de la salud en su conjunto esté acompañado por el Estado con políticas donde prioricemos la capacitación y que pueda llegar hasta el último rincón de la provincia para que todos tengan acceso a la salud”.

En rueda de prensa, Vargas Aignasse remarcó que “la boleta que van a conseguir, prioriza las zonas desfavorables y la prestación de servicio en toda la provincia”.

Por su parte, Luis Medina Ruiz, destacó el trabajo realizado por el personal de la salud. “Estuvieron a la altura para que ningún tucumano quede sin atención”, afirmó.

"El Covid-19 dejó en evidencia la tarea que hace el personal de la salud y, estas semanas estuvimos conversando con mucho respeto con los gremios poniendo en la balanza lo que se puede y lo que corresponde”, agregó.

Y concluyó: “Hay alegría de nuestro sector por la compensación económica a todo el esfuerzo que se hizo y tenemos mucho trabajo por delante".

"Es un acta acuerdo histórica para los trabajadores de la sanidad que representamos a ATSA. Se ha logrado como primer punto central la incorporación de 1600 compañeros reemplazantes. También actualizar la libre disponibilidad, el pago de las guardias, el pago de presentimos para los reemplazantes como minino 30 días que son los que sosteniendo en lugares estratégicos al sistema provincial de salud", informó Ramírez.

"Con respecto al salario se ha logrado la incorporación del 44 % al sueldo básico, se ha logrado la incorporación de los 10 mil pesos del bono al sueldo básico del trabajador y un adicional extra con el nombre de covid- 19 como trabajo específico del trabajador de la salud", agregó.

Asimismo, el titular de ATSA dijo que "esto significa un reconocimiento especial por parte de Gobierno en una cifra que recién se inicia y se da forma escalonada para los niveles A con una cifra mayor que se ha dividido en cuatro subgrupos de acuerdo a la responsabilidad del médico porque su responsabilidad es mayor a la de cualquier otro cargo".

Además, adelantó que "se ha logrado la implementación de la ley que se trata de la incorporación a los niveles D, E y F".

Y añadió: "Esto quiere que a partir de ahora existen solo cuatro niveles A, B, C y D esto permite jerarquizar nuestra carrera sanitaria y la pir5amiude salarial y poder hablar en una ley que modifique los índices de bases de cálculos".

Acuerdo con SiTAS

Luego de ATSA, llegó el turno de la firma del acuerdo por parte de los referentes del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas). Tras el acto, la representante Adriana Bueno destacó retomar el dialogo con el Gobierno.

"Nuestro último acuerdo fue en el 2019 porque en el 2020 no hubo paritarias y el 2021 no pudimos convalidar la paritaria que se firmaba porque no había ningún reconocimiento para nuestra tarea del 2020”, recordó.

Y agregó: “Este acuerdo, más allá de lo monetario, significa ser reconocido como el segundo gremio de fuerza que tiene el sector de la salud, que se respete nuestra investidura como gremialista y que podamos ejercer el derecho de representar a los trabajadores para que puedan discutir su salario y condiciones laborales”.

Sobre el entendimiento, la representante dijo que "a lo que el Gobierno proponía, tratamos de sumarle adicionales y el gobernador comprendió lo que significa trasladarse para la gente del interior y autorizar el reconocimiento del pago por zona porque si no la gente no tenía acceso al equipo completo".

Acuerdo con AME

Luego, llegó el turno de la Asociación de Médicos Empleados (AME) representados por Luis Allori, que comentó tras concretar la rúbrica que “el acuerdo paritario que logramos está en relación con las mejoras de las condiciones remunerativas y laborales de los médicos, específicamente del nivel A del Siprosa”.

En este sentido, explicó Allori que el acuerdo económico es bastante satisfactorio porque “logramos llevar el básico de nuestro nivel de $34.100 a $54.000, que será a fin de año porque se va a adecuar en tres pagos. A fin de año dispondremos de la totalidad del incremento que, sobre el básico del nivel, es de un 60 % aproximadamente, pero si tenemos en cuenta otros ítems que también se van a incrementar en el mismo porcentaje del básico de nivel, será mayor”.

“Por supuesto que sabemos que sabemos que habrá una inflación importante durante el año, por eso es que en octubre habrá una reunión para ver de ajustar un poco. También es necesario destacar que hemos conseguido que la responsabilidad sanitaria médica se haga extensiva a todos los médicos, aumentará a fin de año de un 3 a un 6 por ciento”, culminó el representante de AME.

Acuerdo con UPCN

A su vez, Roberto Orellana, del área de Salud de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) comentó que “estamos muy contentos ya que firmamos un gran acuerdo, luego de dos años muy duros para la salud. Logramos un incentivo de 5 mil pesos para personal de salud que será por este mes”.

Acuerdo con ATE

Por último, Adriana Romano de la comisión de Salud de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicó que “se trata de un acuerdo histórico, logramos puntos muy importantes como desprecarización laboral, presentismo a partir de los seis meses, sumado al aumento que a fin de año significará que los trabajadores de la menor categoría ganarán más de 100 mil pesos”.