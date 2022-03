El kirchnerismo desplazó a Caló de la conducción de la UOM

La dura disputa interna en el Frente de Todos provocó este martes un fuerte cimbronazo en el mundo sindical, y justamente en el gremio más poderoso del sector industrial. Antonio Caló, uno de los referentes de la CGT más cercano a Alberto Fernández, fue desplazado de la conducción de la UOM a partir del armado de un grupo de dirigentes alineados con el kirchnerismo que, bajo el comando de Abel Furlán, se quedó con la jefatura del emblemático sindicato.

Tras cumplir 18 años al frente del gremio, Caló no logró hoy en el congreso de la UOM avanzar en la conformación de una lista de unidad que le permitiera retener el liderazgo del sindicato. El creciente malestar de algunas seccionales del interior -muchas de ellas cercanas al kirchnerismo- con la conducción nacional metalúrgica se tradujo en un entendimiento para presentar una propuesta alternativa a la del titular del gremio. Ante esa situación Caló desistió de pelear su reelección y la lista K finalmente se quedó con la elección.

De esa forma Furlán, secretario general de la UOM Zárate-Campana y ex diputado del Frente para la Victoria hombre de reconocida afinidad con el kirchnerismo, se quedó con la jefatura del poderoso sindicato en lugar de Caló. En la nueva conducción será secundado por el dirigente Naldo Brunelli, el mandamás de la seccional San Nicolás del gremio y un histórico referente metalúrgico.

También conformarán el nuevo consejo directivo de la UOM varios de los referentes de seccionales que en las últimas semanas habían tomado distancia de Caló, como los casos emblemáticos de Avellaneda, San Miguel, San Martín y Rosario. Esos dirigentes junto a representantes de delegaciones metalúrgicas del interior y otras del Gran Buenos Aires se encolumnaron para avalar el desembarco de Furlán al frente de la UOM.

PARITARIAS DEL 45%

El desplazamiento de Caló tuvo lugar apenas una semana después de que la conducción del gremio cerrara la paritaria anual con las seis cámaras empresarias del sector, acuerdo que estableció un incremento salarial de 45% en tres tramos y una cláusula de revisión para el mes de noviembre. Si bien el aumento fue celebrado por la cúpula sindical, desde algunas seccionales se cuestionaron algunas condiciones del entendimiento paritario.

Al malestar interno también se sumaron el fuerte alineamiento de Caló con Alberto Fernández en medio de las disputas dentro del FdT y las críticas que lanzó el dirigente el fin de semana contra la vicepresidenta Cristina Fernández, a la que acusó de "equivocarse" al no respaldar el acuerdo que el Gobierno cerró con el FMI.

"El que no votó a favor del acuerdo" con el FMI "no quiere a la Argentina", reprochó Caló en una crítica directa a Cristina, y añadió: "Con todo respeto que tengo de la señora que es la presidenta que más votos sacó después de Perón, me parece que en esta se equivocó. Y lo digo públicamente".

FUENTE: El Cronista