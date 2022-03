Soldados rusos "secuestran" a 2.500 niños y violan a mujeres

El ejército de Rusia está asaltando, violando e incluso ahorcando a mujeres ucranianas que no pueden escapar de la invasión. Además, el presidente ruso Vladimir Putin fue acusado de secuestrar a casi 2.500 niños ucranianos de los territorios prorrusos de Donetsk y Lugansk y de llevarlos a a destinos rusos lejanos e inhóspitos.

Mujeres de Kiev y de los suburbios de Bucha e Irpin fueron víctimas de las agresiones sexuales y algunas de ellas, en sus desesperación, llegaron al suicidio, según la impactante denuncia de algunos parlamentarios ucranianos publicada por el periódico británico The Daily Mail este domingo.

Lesia Vasylenko, diputada del partido opositor Holos que viajó a Londres para declarar ante el Parlamento británico, dijo que algunas mujeres mayores de 60 años se quitaron la vida después de sufrir horrendos ataques físicos de parte de soldados de rusos.

"La mayoría de ellas fueron asesinados después de ser violados o se quitaron la vida", agregó la diputada, según el diario The Mirror.

La diputada Maria Mezentseva explicó ante la Cámara de los Comunes: "El principal problema es que las víctimas y las familias no tienen la fuerza ni la capacidad para presentarse y denunciar. Algunas de las mujeres violadas incluso han sido ahorcadas. Y estos son hechos que estamos recopilando como evidencia de crímenes de guerra".

En diálogo con Sky News, vicepremier ucraniana, Olha Stefanishyna, confirmó este lunes las acusaciones de genocidio e informó sobre "historias horribles" que involucran a mujeres, "que fueron violadas y asesinadas" por personal militar de Moscú.

"Todos los soldados que hayan cometido este crimen de guerra rendirán cuentas. Las mujeres ucranianas, permaneceremos unidas y prevaleceremos", advirtió.

Secuestros y abusos sexuales

Rusia fue acusada por la agencia de inteligencia de Kiev de deportar a los ucranianos a centros de "filtración" antes de llevarlos a la fuerza a pueblos remotos de Siberia después de confiscar sus teléfonos y documentos, mientras que la Cancillería acusó al país de a Rusia de "secuestrar" a niños mediante el "desplazamiento forzado".

Hasta ahora se el ejército ruso se llevó a "varios miles" de personas, afirmó el ayuntamiento de Mariúpol, antes de ser procesadas a través de "campos de filtración" y enviadas a "ciudades remotas" en Rusia, donde se podrían verse obligadas a permanecer durante años y trabajar gratis.

La cancillería ucraniana llamó a la comunidad internacional a "responder al traslado ilegal de niños" porque "privarlos del cuidado de sus padres pone sus vidas en mayor peligro en Rusia" y advirtió que "los perpetradores de estos crímenes serán llevados ante la justicia".

El coronel general ruso Mikhail Mizintsev exigió el domingo por la noche que las tropas ucranianas y los "mercenarios extranjeros" en el puerto de Mariupol, en el mar Negro, escenario de intensos bombardeos desde el inicio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano desde que comenzó la guerra el 24 de febrero.

Después de que Rusia pidió que depongan las armas y se rindan a cambio de dejar que decenas de miles de civiles atrapados en la ciudad fuertemente sitiada salgan a salvo, Ucrania rechazó el ultimátum.

Mariupol ahora se encuentra en medio de una emergencia humanitaria después de haber sido asediada por tropas rusas, sin energía eléctrica, alimentos y suministros de agua y enfrentando un bombardeo implacable.

El alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, comparó las supuestas deportaciones forzadas con el transporte de prisioneros por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"Lo que los ocupantes están haciendo hoy es familiar para la generación anterior, que vio los horribles eventos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis capturaron a la fuerza a las personas. Es difícil imaginar que en el siglo XXI las personas puedan ser llevadas a la fuerza a otro país", dijo Boichenko.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo a CNN que los relatos de deportación eran "perturbadores" e "inconcebibles" si eran ciertos, pero que Washington no los había confirmado.

"Obligar a la gente de Ucrania a entrar en Rusia es absolutamente inaceptable; es desmesurado. Es algo que debemos confirmar, pero no me extrañaría que los rusos tomaran una acción tan horrible. Esa sería otra escalada, pero no más allá del ámbito de la posibilidad dada la horrible presión rusa sobre Mariupol", dijo Thomas-Greenfield.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, condenó el "secuestro y la deportación" de ucranianos de Mariupol. Agregó que estaba "horrorizada" por los informes y prometió que Putin "responsabilizará" por su trato a los civiles durante la invasión.

Fuente: Perfil